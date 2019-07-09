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Gençlerin çizdiği grafitilerin üstü kapatıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde gençlerin stadyum duvarlarının üzerine çizdiği grafiti resimlerin üstü belediye kararıyla kapatıldı.

09 Temmuz 2019 Salı 13:03
Gençlerin çizdiği grafitilerin üstü kapatıldı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde gençlerin stadyum duvarlarının üzerine çizdiği grafiti resimlerin üstü belediye kararıyla kapatıldı.


Denizli’nin Buldan ilçesinde gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, enerjilerini harcayabilmeleri ve gelişigüzel başka duvarlara yazı yazmamaları için ilçe stadyumu duvarları kendilerine tahsis edilmişti. Gençler de siyasi olmamak koşuluyla içlerinden geçenleri bu duvarlara grafiti yazılarla nakletmişti. Özellikle grafiti çalışmaları ile duvarlar rengarenk olmuş, Buldanlılar da grafiti sanatının değişik ve güzel örnekleri ile tanışmıştı. Bu uygulama pek çok gazete ve internet haber sitelerinde örnek bir çalışma diye haber olmuştu. 31 Mart sonrası göreve gelen Belediye Başkanı Mustafa Şevik yönetiminin kararı ile tüm bu çalışmaların üzeri beyaz boya ile boyanarak kapatıldı. Bir kısım vatandaşlar çevre kirliliğinin önlenmesi adına duvarların beyaz boya ile kapatılmasını uygun bulurken, bir kısım vatandaşlar da duvarların rengarenk halinin daha güzel olduğunu, gençlerin değişik grafiti çalışmaları ile bölgeye renk kattıklarını söyleyerek boyama çalışması ile gençlerin emeklerinin ve güzelliklerin yok edildiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:03
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