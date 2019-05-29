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Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan:- "STEM alanlarında kadın istihdamının artışı ülkenin milli gelirini de artırmaktadır"- "Kız çocuklarının bilim alanlarına yönlendirilmesi ülkeler için günümüz deyimiyle bir beka sorunudur"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:12
Gençlerin Bilim ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu

TBMM (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan, "STEM alanlarında kadın istihdamının artışı ülkenin milli gelirini de artırmaktadır." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Bakbak, komisyonun, ülkenin geleceği gençleri bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarına yönlendirilebilmesi için çalıştığını söyledi.

Gençleri bu alanlara yönlendirirken çalışan, üreten insanların hak ve buluşlarının korunmasının da önemli olduğunu belirten Bakbak, "Bu alanda ülkemizin gelişimine katkıda bulunan kurumlarımız önemli görevler ifa etmektedir. Patent, marka ve faydalı model üreten kişiler, kurumlar ve ülkeler için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

Daha sonra komisyona sunumda bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan da ülkeler için kalkınma ve patentin önemine işaret etti.

İnsan düşüncesininin ürünü olan yeniliklerin sahiplerine verilen hakların fikri mülkiyet olarak tanımlandığını, bunun da telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olarak iki bölüme ayrıldığını anlatan Asan, "Dünyada ilk fikri mülkiyet hakkı MÖ. 500 civarında İtalya'da kadınlara verilen bir haktır. Bu hak ise yemek pişirme hakkıdır. Türkiye'de sınai mülkiyeti kanunu ise 1871 yılında Sultan Abdülaziz dönemine yayımlanmıştır." dedi.

Dünya ülkeleri için kalkınma ve zenginleşmenin en önemli konusunun patent olduğunu vurgulayan Asan, şöyle konuştu:

"Bir otomobilin her bir kilogramından elde edilen ihracat geliri yaklaşık 20 dolardır. Bu tablet bilgisayarlar için kilogramı bin dolar, alyuvar üretimini kontrol eden bir hormon için bu rakam kilogramda 27 milyar dolara kadar çıkabiliyor. Türkiye olarak yaptığımız ihracattan kilogram başına 1.5 dolar kazanıyoruz. Türkiye'nin hiç kuşkusuz 500 milyar dolar hedefi için bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik alanlarında buluşlar yapıp ticarileştirmemiz gerekiyor. Bu konuda son dönemde önemli gelişmeler var. Ülkelerin, şirketlerinin toplam varlıklarının içerisindeki en önemli değerler sahip oldukları özgün patentlerdir. Bir ülkede fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik (mathematics) 'STEM' alanları arttıkça patent sayısının arttığını görüyoruz. STEM alanlarında kadın istihdamının artışı ülkenin milli gelirini de artırmaktadır. Kız çocuklarının bilim alanlarına yönlendirilmesi ülkeler için günümüz deyimiyle bir beka sorunudur."


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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:12
  1. Gençlerin Bilim
  2. Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonu
  3. TBMM
  4. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK)
  5. teknoloji
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