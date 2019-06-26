"Gençlerimizin bir an önce sevdiklerine kavuşması için çalışmalar sürüyor"

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir." dedi.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ve NATO Türk Askeri Temsilciliğini ziyaret etti.Bakan Akar, ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Askeralma Kanunu'na ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, "Kanun süreci devam ederken bu süreci takip eden arkadaşlarımız, birlik komutanlarımız her seviyede gerekli tedbirlerini almaya devam ettiler. Yasanın yayımlanmasıyla birlikte gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması ve emniyetli bir şekilde ailelerine, sevdiklerine kavuşmaları için gerekli çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir." diye konuştu.

Terhis işlemlerinin sürdüğünü bildiren Akar, şunları söyledi:

"Terhis işlemlerinin aksaksız, eksiksiz gerçekleşmesi için çalışmalar sürüyor. Bizim için Mehmetçiğin emniyetli bir şekilde ailesine, sevdiklerine ulaşması çok önemli. Burada herhangi bir kaza bela olmadan bunu da gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Kara, deniz, hava araçları kullanmak suretiyle bu intikaller gerçekleşecek. Bu manada TSK'nin ulaştırma imkanlarından azami ölçüde yararlanmayı planlıyoruz. Diğer sivil, kara, hava, deniz araçlarını da kullanarak bu intikali gerçekleştireceğiz. Bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde ulaştırma faaliyetlerini koordine etmek üzere bir merkez kuruldu. Bu merkezin izdüşümü olarak tüm birliklerimize de merkez hazırlandı. Bunların koordinasyonunda da bu faaliyetler gerçekleştirilecek. Büyük bir hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Konuyu çok yakın şekilde takip ediyoruz."

Akar, biraz önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve ilgili bakan yardımcısıyla görüştüğünü belirterek, "Bu faaliyetlerin bütün kademelerde yakinen takip edildiğini aziz vatandaşlarımızın bilmesi lazım. İstenmeyen bir olaya meydan vermeden bu çalışmanın gerçekleşmesi bizim için çok önemli." dedi.

- "Zafiyet kesinlikle söz konusu değil"

Kanunun yasalaşma sürecinde dile getirilen bazı iddiaları hatırlatan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımızın müsterih olması lazım. Terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık, zafiyet kesinlikle söz konusu değil. Terörle mücadele esas olarak uzman personelimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde aralıksız, aksaksız hatta artan bir şiddet ve tempoda sürüyor. Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık, eksiklik söz konusu değil. Kanun çalışmasına paralel olarak ilgili arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar. Sınırlarımızın komanda taburları ve uzman personel ile takviyeleri yapıldı. Bu takviyeler devam ediyor. Bu konu üzerinde önemle duruluyor."

Herhangi bir sorun çıkmaması için her türlü tedbiri aldıklarını ve almaya devam ettiklerini vurgulayan Akar, "KKTC'de de faaliyetlerimiz aralıksız, eksiksiz, planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu konuda da herhangi bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alındı. Herhangi bir sorun yaşanmayacak, bu konuda aldığımız tedbirlerin yeterli olacağına inanıyoruz. Reform niteliğindeki bu çalışma ile öngörülebilir ve sürdürülebilir bir sistem oluştu. Modern, tarihimize uygun bir çalışma yaptık. Bu yasanın hazırlanması sırasında hem modern uygulamaları hem de tarihi verileri kullandık. Bu çerçevede TSK'nin etkinliği, caydırıcılığı, saygınlığı hiçbir şekilde eksilmeden tam tersine artarak devam edecek."

- "Hayırlı tezkereler diliyorum"

Yeni düzenleme ile bir taraftan TSK'nin ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanacağını diğer taraftan da gençlerin eğitim ve mesleki ihtiyaçlarına azami oranda cevap verildiğini belirten Akar, reform niteliğindeki yasanın çıkmasına katkı sağlayan milletvekillerine teşekkür ederek yasanın ülkeye, millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bu yasanın TSK'nin etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum. Gençlerimizin emniyetli bir şekilde ailelerine kavuşmaları için planlamaları yaptık." diyen Akar, "Gençlerimize hayırlı tezkereler diliyorum." sözleriyle açıklamasını tamamladı.