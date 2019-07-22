Ürgüp’te Uyuşturucu ile Mücadele Sempozyumu

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Anadolu Yayıncılar Birliği tarafından organize edilen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” konulu sempozyum, aralarında Ankara Temsilcimiz Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu, herkesin yakından tanıdığı gazetecilerin yanı sıra Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Ürgüplü Vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Sunuculuğunu Çay TV Genel Müdürü Hasan Yavuz Bakır’ın üstlendiği, moderatörlüğünü ise Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in yaptığı sempozyum, Çay Tv, Kon Tv, Kanal Fırat ve Kanal Urfa olmak üzere dört uydu kanalından eş zamanlı yayınlanarak Türkiye’nin bir çok bölgesine ulaştı.

‘Uyuşturucuyla mücadele devam edecek’

Sempozyumda konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, uyuşturucu ile mücadelede emniyet güçlerinin operasyon yoğunluğunun geçmişe göre çok yükseldiğini ve üstün başarı oranı ile sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aktaş, mücadeleye aynı kararlılıkla devam edileceğinin de bilgisini verdi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, açılış konuşmasında uyuşturucuyla mücadelenin her alandaki önemine değinerek, günümüzün değişen medya alışkanlıklarının da altını çizdi. Bu bağlamda eğitimin ve ailenin önemini vurgulayan Aktürk, geleceğimiz olan gençlerimizi zararlı maddelerden uzak tutarak yarınlarımızı aydınlatabileceğimizi söyledi.

Uyuşturucunun zararları vurgulandı

Konuşmacı olarak panele katılan Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve İMEF Başkanı Dr. Süleyman Basa, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığın oluşturduğu tehditleri farklı açılardan değerlendirdi. Sempozyumda günümüzde bağımlılığın sadece uyuşturucu madde ile sınırlı kalmayıp şekilde değiştirdiği, sosyal medya bağımlılığından çalışma bağımlılığına kadar birçok farklı tehlikenin çocuklarımızı beklediği anlatıldı. Yayın sonrası konuşmacılara teşekkürlerini ileten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Nevşehir Valisi İlhami Aktaş. Hacı Yakışıklı ve diğer konuşmacılara plaket takdim ederek, kendilerini Ürgüp’te ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.