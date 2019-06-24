"Gençlerimizi çok iyi yetiştirmeliyiz"

Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Meslek Lisesi öğrencileri, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek’i ziyaret etti.

Öğrencilere sahip oldukları imkanları en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini belirten Kaymakam Hasan Çiçek, “Sizler Bilim ve Sanat Merkezi’nde eğitim görerek, etkinliklerine katılarak, büyük kazanım ve donanım elde ediyorsunuz. Şimdi olduğu gibi, ileride de bunun semeresini çok iyi bir şekilde alacaksınız. Hepinize kolaylık ve başarılar diliyorum. Bizler de Emet Kaymakamlığı olarak, özellikle başarılı ve üstün yetenekli öğrencilerin ufuklarını geliştirmek, onlara okul içinde olduğu kadar okul dışında da farklı deneyimler kazandırmak, erken yaşta teorik bilgilerin dışına çıkarak deneysel ve görsel gözlemlerine katkı sağlamak ve hedeflerini büyütmek için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Öğrencilerimize sosyal, sanatsal ve akademik alanlarda yeteneklerinin keşfedilmesi ve alanlarında en üst seviyede yetişmeleri için, Bilim ve Sanat Merkezlerini tanıtıyor, buralardan yararlanmaları, eğitim ve destek almaları için de teşvik ediyor, ziyaret ve geziler düzenliyoruz. Bütün amacımız, çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemize ve dünyaya faydalı olan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. “ ifadelerini kullandı.

Ziyaret bitiminde Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Musa Durmaz, öğretmenler ve öğrenciler, Kaymakam Çiçek’e kabullerinden, desteklerinden ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne genel bir ziyaret gerçekleştirdiler.