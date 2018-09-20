“Gençlerimize vatan, bayrak, millet ve ezan sevgisini anlatınız”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara’da bulunan Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan gazileri ziyaret etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda yaptığı konuşmasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gazilerin 'Gaziler Günü'nü kutladı.

Başkan Erbaş, bir insanın kazanabileceği en büyük mertebelerden birisinin de gazilik olduğunu söyledi.

Her insanın farklı şekillerde imtihan edileceğine dikkat çeken Başkan Erbaş, Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bu imtihanlara sabredenleri müjdelediğini hatırlattı.

Başkan Erbaş, öldükten sonra herkesin önüne amel defterinin açılacağını ifade ederek, “Bakacağız ki orada ‘Allah için, vatan için, bayrak için çarpışırken gazi olmuşum’ yazacak, okuyacağız. Allah o şekilde okumayı ve huzurunda en güzel kullar olmayı hepimize nasip eylesin” dedi.

“İnanç olmazsa vatan sevgisi de olmaz”

“Biz inançlı insanlarız, inanç olmasa, iman olmasa vatan sevgisi de, bayrak sevgisi de, ezan sevgisi de olmaz” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

“Mehmet Akif Ersoy ne diyor, “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.” Dua makamında okursak dua etmiş oluruz bu mısraları. Her gencimiz İstiklal Marşı'nı ezbere bilecek, “Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli: Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.” İşte bunun için bizler şehit oluyoruz, gazi oluyoruz. Karış karış ülkemizin her tarafını muhafaza etmek için gayret ediyoruz, çalışıyoruz.”

“Sizler her şeyinizle kötülüğü engellemeye çalıştınız”

Peygamber Efendimizin “Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltiniz, elinizle düzeltemezseniz dilinizle düzeltiniz. Dilinizle düzeltemezseniz kalbinizle buğz ediniz” buyurduğunu belirterek “İşte sizler elinizle ayağınızla her şeyinizle bu kötülüğü engellemeye çalıştınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, gazilerden bir ricada bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlığınız yerinde olduğu zaman okullara gidiniz, öğrencilerimiz, çocuklarımız sizi dinlesinler. Onlara nasihat edin. Onlara vatan aşkı, sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi nedir, diliniz döndüğü kadar anlatın. İnanın, sizin anlatmanız benim anlatmamdan daha etkili olur. Çünkü siz bunu yaşayarak gazi oldunuz. Gençlerimizin, çocuklarımızın bu nasihatlere çok ihtiyacı var. Bu bilgilendirmeyi, bu bilinçlendirmeyi çocuklarımıza, gençlerimize yapmamız gerekiyor.”

Başkan Erbaş, gazilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, Rabbim sağlığınıza en güzel bir şekilde kavuşmanızı nasip eylesin. En güzel günler sizin olsun. Cenab-ı Hak milletimizi, vatanımızı her türlü hainlerin ihanetinden, düşmanların saldırılarından, tuzaklarından muhafaza buyursun. Hainlerin ve düşmanların kurmuş olduğu hile, desise ve tuzakları bozsun, kendi başlarına çevirsin” niyazında bulundu.

Başkan Erbaş konuşmasının ardından yatarak tedavi görmekte olan gazileri odalarında tek tek ziyaret ederek, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber'in hayatını anlatan bir kitap hediye etti.

Başkan Erbaş, bir gazinin kendisinden Kur’an-ı Kerim okumasını istemesi üzerine Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Ziyaret esnasında Başkan Erbaş’a Başhekim Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya ve Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak eşlik etti.

Başkan Erbaş, daha sonra aynı yerleşke içerisinde bulunan Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Gazi Bakım Evi’ne geçti. Başkan Erbaş’ı burada Albay İsmail Analı karşıladı.

Başkan Erbaş, burada bulunan gazilerin de 'Gaziler Günü'nü kutlayarak, “Rabbim, Müslümanlara nasip olacak en önemli mertebelerden birisi olan gazilik mertebenizi hayırlı eylesin” dedi.

Başkan Erbaş, burada da isteğini yineleyerek, “Vatan, millet, bayrak, ezan sevgisi bunlar bizim en önemli manevi değerlerimizdir. Gençlerimize de, çocuklarımıza da bu değerlerimizi aktarmamız gerekiyor. Bizler dilimiz döndüğü, elimizden geldiği kadar illerimizi, ilçelerimizi dolaşıyoruz, öğrencilerimize bu değerleri anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de mümkün oldukça gençlerimize, çocuklarımıza yakınlarınızdan başlayarak bu değerleri anlatırsanız daha çok etkili olur” diye konuştu.