'Gençlerimiz için çalışacak bir yer sağlanması elzemdir!'

Siverek; 1926 tarihinde il hakkının alınmasıyla her yönde geri kalmasına sebebiyet verenler ve kaderine küstürenler bunun vebali altından çıkamayacaklar. Nereye bakarsanız bir bakın her şeyden bir eksiklik göreceksiniz. Nüfus yoğunluğu ve arazi genişliği bakımından 40 ilimizden daha büyük bir kentimizdir. Siverek İlçe Halk Kütüphanesi de bundan payını almıştır. Siverek okuyucusunun ihtiyacını bir türlü karşılayamayan uygun olmayan geçici binalarla hizmeti sürdürmeye devam etmektedirler. Bugüne kadar hizmeti topal bir şekilde götürmeye çalışan personeli de ayrı bir sıkıntı içinde hizmet yapmaktadırlar.

Yaklaşık 1961 yıllarında faaliyetine ilk olarak Belediyenin tahsis etmiş olduğu tek katlı iki salonlu bir binada İlçe Kütüphanesi hizmetine başlamıştı.

Binanın geniş bir salonunda kışın tek soba bulunuyordu. O da yeterince salonu ısıtamadığından insanlar ders çalışmak için o soğuğa dayanmak zorunda kalıyordu. Çünkü evlerinden çalışacak odaları ve ısınacak bir yerleri olmadığından o rutubetli ve ısınmayan kütüphane salonunda ders çalışmak zorunda kalıyorlardı.

Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarımı bitirilen eski hükümet binası Kültür Merkezi binası olarak hizmete açıldı. Ancak İlçe halk Kütüphanesinin acil bir hizmet binasına ihtiyacı olmasından ve Siverek gençlerinde önceliği kütüphane olduğundan bunun kütüphane olarak açılması lazımdı. Onun için bu binanın kütüphane olarak faaliyete başlayabilmesi için Kültür Merkezi Daire Başkanlığından Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi gerekirdi. O sırada Şanlıurfa İl Kültür Müdür Yardımcı görevindeydim. İlk İşim Ankara’ya gidip bunu kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne tahsis etmekti. Yıl tahmini olarak 1998-1999 olmaktaydı. Siverek gençlerin az olsa da bir kütüphaneye kavuşması beni çok sevindiriyordu. Siverek Kütüphane hizmet binası eski hükümet binasına taşındı. Siverek ilk olarak böyle tarih kokan güzel bir binaya kavuşmuştu. Tarih 1998-1999

O sırada İl Kültür Müdürlüğüne vekâlet ediyordum. Artık Siverek gençleri bir kütüphaneye kavuşmuştu. Bu beni ziyadesiyle sevindiriyordu. Şanlıurfa’da yaptığım üç yıllık çalışmalarım bir sürü işi o üç yıla sığdırmaya çalışmıştım. Bunları burada detayına girmeyeceğim. 2002 tarihinde Siverek İlçe Halk Kütüphanesine atandım. Yeni binaya aşkla şevkle göreve başladık. Öğrencilerimiz kütüphaneye alışırken, o zamanın ilçe kaymakamı kafayı binaya takmıştı. Okuyucu var mı yok mu dikkate almadan, valiyle irtibata geçerek, bir protokol dâhilinde kütüphane binasını alarak kütüphaneyi de Kızılay binasına taşındık, tarih 2014. Binanın altından banyo kışın bir koku yayılıyordu. Alt katta öğrenci dayanamıyordu. Binanın yanı başında içki lokantası kısacası uygun olmayan bir mekânı kütüphane olarak bize zoraki tahsis etmişlerdi. Kütüphane olayı siyasetçinin ilgi alanında olmadığından tüm uğraşlarımızda yalnızdık. Sağ olsun İlçe Kaymakamlarımız bu konuda bizi yalnız bırakmadılar. 1371 metrekarelik eski sağlık lojmanları kütüphane arsası olarak tahsis edildi. Büyükşehir Belediye Başkanımız yarısını diğer yarısı da Kültür ve Turizm Bakanlığımız ödemeyi yapacaktı. Belediye proje çalışmaları bir altı ay sürdü. Çok güzel bir proje yapılmıştı. Türkiye’de benzeri olmayan bir kütüphane projesiydi. O proje de suya düştü. Çünkü Bakanlık kendisine düşen % 50’sini ödeme yapmayacağından dolayı belediye de vazgeçti. O projemiz suya düştü bizim de hayallerimiz gerçekleşmeden hayal olarak kaldı.

2020 COVİD-19 çıkmadan önce emekli olmadan Siverekli gençlerimizin rahatça ders çalışabilecek bir kütüphaneye kavuşturma için kendimizi zorunlu hissetmeye başladık. Büyükşehir’in arsamız karşısında bugünkü engelli kardeşlerimize tahsis edilen binayla takas etme çalışmalarına başladık. Bu sırada belediye, Ofiste yapmakta olduğu kütüphane binası tamamlamadan müteahhitti kaçmıştı. Belediye de borç altında olduğu için o binayı elden çıkarmayı göze almışlardı. İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler’e de durumu ilettim. Sağ olsun o da ilgilendi. Belediye Başkanı Şehmus Aydın Bey’e söyledi. Kütüphanenin arsası ve Maliye Bakanlığından belli bir miktar vergisinin silinmesiyle takas edilerek Kültür bakanlığına tahsis edildi.

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Yaklaşık on trilyonluk bina başıboş bırakılmış

Ofisteki Siverek Belediyesi tarafında yapılan bu binayı kütüphane için tahsis edinceye kadar yaptığımız çalışmalar koşuşturmalar detaylı bir şekilde kaleme alırsam rahatlıkla bir kitap çıkar. Bugün bu binaya Siverekli gençlerimizin okuyucularımızın acil ihtiyacını giderecek kapasitede bir binadır. Ancak bu arada Türkiye’de 11 ilimizde meydana gelen deprem hepimizi derinden yaraladı. Rabbim ölenlere rahmet eylesin yaralılara şifa, kalanlara sabrı celil versin. Acımız büyüktür.

Ofiste Siverek Belediyesi tarafından yapılan bina bitmiş ancak ince işleri kalmış, bunu bir an önce faaliyete geçirmek için gerekenin bir an önce yapılmalıdır. Camlar kırılmış, içerisi bir batakhaneye dönüşmüş, ne bekçisi ve nede koruyan vardır.

Diğer taraftan, gençlerimiz çalışacak bir yer aramaktadırlar. Evde çalışma imkânı olmayan insanların çoğu okuma salonlarına gitmektedir. İşte İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün öncülüğüyle çalışmalar yaparak, kısa zamanda bu binayı faaliyete geçirmelidirler. Bu bina bataklık yuvası haline gelmiştir. Sağ olsun bu işler siyasilerimizin ilgi alanın dışında olduğu için ilgili kurum amirleri uğraşmazsa bunun başka kaymalara sebebiyet verebilir, onun için bir an önce bu binanın yapılması gerekir. Bu işin takipçisi olacağız inşallah kısa zamanında eksiklikler giderilir ve kütüphane hizmet binası olarak faaliyete geçer, beklentimiz bu yöndedir.