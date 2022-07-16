'Gençlerimiz ateist mi oluyor!?'

Auguste Comte’nin Pozitivizm cereyanı dünyada ve Türkiye’de maddecilik ve inançsızlık hevesini artırdı. Sanayileşmenin gelişmesi, bilimin gelişmesi ve insan hayatının neredeyse tamamına hakim olması ve bilimselliğin tanrılaştırılması, onun yan komşusu ateismi, deizmi, agnostizmi besledi. Bu beslemeyle irtibatlı olarak dinsizlik cereyanı güç kuvvet buldu.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de yaşayanların %15’i dinsiz durumda!

YALNIZ!!

Türkiye’de dinsizliği asıl besleyen ne Comte, ne Satre, ne Hegel… Ne doğunun arkaik pagan dinleri ne de batının çağdaş felsefe destekli düşünce akımları…

Bunların da birer miktar etkileri var ama bizdeki asıl amil Atatürkçülük!

Cumhuriyet Tarihinin her döneminde dinsizlik modası vardı. Bu modayı besleyen en büyük amil, yukarıda da dediğim gibi Atatürkçülüktü.

Bin dokuz yüz yetmişlerde, yani sağ ve sol gerilimin yoğun yaşandığı dönemlerde okullar, özellikle sahil kesimlerdeki liseler sol görüşlü öğrencilerle kaynıyordu. Sol görüşlü olmak dinsiz olmakla eş değerdi o yıllarda ve hatta modaydı.

O yıllarda solculuğu da besleyen Atatürkçülüktü. Atatürkçülük solculuğu, solculuk da deizmi veya ateizmi besliyordu.

Az mı mücadele ettik Allah’a inandığını söylediği halde Kur’an’ın ayetleriyle alay edenlerle. Az mı mücadele ettik Peygamberimiz Hz. Muhammed’in çok eşliliğini diline dolayıp alay edenlerle…

Onların hepsi dinsizdi. Ya deist ya da ateistti…

Şimdiki deizm veya ateizm sevdası da özellikle Gezi Parkı olaylarından sonra patladı. Bizzat şahidiyim; görev yaptığım okulda Gezi Parkı olaylarından önce öğretmenlerin dolapları üzerinde bir tane Atatürk resmi bulunmazdı. Her öğretmenin ismi yazardı. Gezi Parkı olaylarından sonra en az beş altı tane öğretmen dolap kapaklarına Mustafa Kemal resmi yapıştırdılar.

Bu Gezi Parkı olayları Türkiye’deki deizm ve ateizm için bir milat oldu. O günden sonra Ak Parti iktidarının muhalifleri, CHP’den de bir umut doğmayacağını görüp iyice anladıktan sonra içlerindeki muhalefet duygularını Atatürk posterleri üzerinden, Atatürkçülük üzerinden servis etmeye başladılar.

Atatürkçülüğün yan komşusu da deizm veya ateizmdir zaten.

Çünkü sosyal medyada Mustafa Kemal’in hiçbir dine inanmadığına dair paylaşımlar da yapıldıkça anladılar ki en iyi muhalefet Atatürkçülüktür.

Peki nasıl Atatürk?

Atatürk’ün birçok veçhesi var: Bir parti onu tarikat şeyhliğine, hafızlığa irca ediyor. Kimileri de onu putçuluk, ilahlık, peygamberlik makamları arasında seyrüsefer ettiriyor.

Arada doğru dürüst anlayanlar yok değil ama!

Peki bu iktidar muhalifi kesimler, Türkiye’nin mevcut ahlak ve töresine bağlı kalmaya devam eden veya daha da dindarlaşan kesimlerine ne ile karşı koysunlar? Atatürkle…

Nasıl Atatürkle? İnanmayan bir Atatürk figürü daha isabetli bir düşünce onlara göre. Ya bunun ardından dinsizlik gelirse? Olsun… Yeter ki, büyük bir kahraman, büyük bir siyasetçi, büyük bir devlet adamı, büyük bir ekonomist, büyük bir dahi, büyük bir çevreci, büyük bir halk adamı, büyük bir kadın hakları savunucusu… Olsun da; inancı ne olursa olsun.

Yüz yılın lideri, Türk’ün yegane önderi, insanlığın rehberi, bilimin ve aydınlık düşüncenin peygamberi, diplomasinin mefahiri olsun da inancı hiç önemli değil…

AMMAAA!

Hele dur! Bu kadar eşsiz bir maharete sahip olan biri eğer hiçbir dine inanmıyorsa bizim gibi fikir fukarası çömezlere ne oluyor?

Adam yedi bin kitap okumuş!! Bizim gibi on kitap okuyamayanlara ne oluyor?

Öyleyse; atam her imkan ve şart altında yolundayız.

Hem askeriniz hem müridiniziz?!

İşte, Türkiye’de ateizmi ve deizmi besleyen bu sakat düşüncedir.

Bugünkü dinsizlik cereyanı bin dokuz yüz yetmişlerde olandan daha tehlikelidir. Çünkü o gün Sovyet Emperyalizminin emelleriyle Atatürkçülüğü yan yana getirerek bir dinsizlik oluşturulmuş fakat bu cereyan milletimizin inancı, adet ve töreleri sayesinde zamanla tuz buz edilmişti.

O günlerde bize Allah’ın varlığının ispatlanamayacağını anlatan fizik ve edebiyat hocaları caminin ön saflarında yerlerini aldılar zamanla.

O günlerdeki sol görüşlü nesilden bugün neredeyse bir avuç kaldı.

Ama bugünkü dinsizlik bizzat dinin kendisine, okullardaki Din Kültürü derslerine ve Müslümanlığa hizmeti ana gayesi olarak gören bir iktidara karşı sergilenmektedir. O gün Türkiye ABD Emperyalizminin veya Alman Faşizminin kucağına gidiyor; kurtaralım düşüncesi ana ekseni etrafında kuvvet bulan bir solculuk (Materyalizm)dinsizlik hissediliyordu.

Bugün ise Türkiye Şeriata kayıyor, din devleti olmaya gidiyor, İHL’ler çoğalıyor, hafızların sayısı artıyor, dindarlar zenginleşiyor, iktidar Türkiye’yi Batı hayat tarzından uzaklaştırıp Afro/Arap bir hayat tarzına götürüyor iddialarına karşı geliştirilen bir muhalafet ve onu besleyen dinsizlik anlayışı!...

ÇÖZÜM NE?

1-Din Kültürü Derslerinin müfredatlarında değişikliğe gidilmelidir.

2-Din Kültürü Dersleri mecburi olmaya devam edilmeli ancak sınav soruları olarak sorulmamalıdır. Buna karşılık yıl içi sınavlardaki alınan notlar öğrenci başarısı, okul başarı puanını ciddi anlamda yükseltmelidir.

3- Atatürkçülük dersi doğru dürüst anlatılmalıdır. Mustafa Kemal’in de bir insan olduğu, onun da yanlışlarının ve doğrularının olabileceği anlatılmalıdır.

4-Okullara Mukayeseli Dinler Tarihi ve Mukayeseli Düşünceler ve Görüşler dersi konmalıdır.

Ben yine de bu topraklarda dinsizliğin bir gençlik hevesi olarak kalacağına, yaş yukarı gittikçe, kişi yaşadığı toplumun değerlerini ve ölümün acı yelini daha yakın hissettikçe bugünkü modanın geride kalacağına inanıyorum. Unutmayalım ki; yazar Selim İleri de dinsizdi. Bir gün tövbe etti. Ederken dedi ki; “Yahu Tanrı üç yüz çeşit örümcek yaratmış. Biz bir örümceğin sırrını hâlâ çözememişken üç yüz örümcek!... Yok abi… Bunun altından insan aklı çıkamaz. Bunun kendiliğinden olması da mümkün değil… Ben bu düşünceden vaz geçiyorum, inanıyorum artık.”