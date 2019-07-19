0553 313 94 23

Gençleri kitapla buluşturan başkan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, gençler arasında kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya büyük ilgi gördü.

19 Temmuz 2019 Cuma 14:06
Gençleri kitapla buluşturan başkan

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, gençler arasında kitap okuma alışkanlığının arttırılması amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya büyük ilgi gördü. Başkan Arı, kampanya çerçevesinde belediyenin sosyal medya takipçilerine bu güne kadar binlerce kitap hediye etti.


Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçilmesinin ardından kitap okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için Nevşehir Belediyesi’nin resmi twitter adresi aracılığıyla bir kampanya başlattı. Nevşehir Belediyesi’nin hesaplarındaki kampanya görsellerini beğenen ve bunu paylaşan kişilere Türk edebiyatının ünlü yazarlarının başucu kitaplarını hediye eden Arı, bu sayede Türkiye’nin dört bir köşesindeki binlerce gence ulaştı.


Her hafta düzenli olarak gerçekleşen kampanyaya Nevşehir’in yanı sıra Türkiye’nin çeşitli illerinden Nevşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabını takip eden binlerce genç katılırken, şanslı takipçiler kura ile belirleniyor ve isimleri Nevşehir Belediyesi’nin @nevsehir_bel adresinden yayınlanıyor.


Başkan Rasim Arı tarafından içerisine küçük notlar yazılarak imzalanan kitaplar daha sonra kargo aracılığıyla şanslı takipçilerin adreslerine ulaştırılıyor.


Nevşehir Belediyesi olarak gençlere ve gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Başkan Rasim Arı, gençlere fırsat buldukları her yerde kitap okumaları tavsiyesinde bulunduğunu hatırlattı.


Kitap okumanın insanın bilgi birikimini arttırdığını ifade eden Arı, insanlar için en kolay öğrenme metodunun kitap okumak olduğunu ve çocukların daha küçük yaşlardan bu alışkanlığı edinmesi için özen gösterilmesi gerektiğini dile getirerek kitapla yetişen nesillerin başarılarla dolu aydınlık bir geleceğe koşan insanlar olacağını vurguladı.


Arı, “Her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu kampanya ile bu güne kadar Ahmet Hamdi Tanpınar, Mustafa Kutlu, Turgut Uyar, Oğuz Atay, Cengiz Aytmatov, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç ve Abdurrahim Karakoç gibi ünlü yazarlarımızın binlerce kitabını hediye ettik. Gençlerimizin kampanyaya yoğun bir ilgisi oldu. Her hafta kura sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen gençler aynı zamanda bir sonraki yazar ve kitabı da ilgiyle takip ediyor. Bazı kıymetli yazarlarımız da kampanyaya destek olmak için kitaplarını gençlerimize hediye etmek üzere bizlere ulaştırıyor. Bir belediye başkanı olarak hem gençlerimizin kitaplara olan ilgisi hem de yazarlarımızın desteği beni çok mutlu ediyor.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 14:06
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vefat eden İzci Lideri Ömer seçme toprağa verildi
    1. Vefat eden İzci Lideri Ömer seçme..
    2. Pınar Karşıyaka, Tony Crocker ile..
    3. Sapanca el sanatları festivali başlıyor
    4. Mısırlı kaçakların Avusturya hayali..
    5. Madenciler sorunlarına çözüm için..
    6. Kazak milyarderin yüzen sarayı 2..
    7. Genç okçulardan 3 madalya
    8. 17 ilde büyük operasyon: 68 kişiye..
    9. Kamerayı fark etmedi, cezayı yedi
    10. Gençleri kitapla buluşturan başkan
    11. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    12. UlaşımPark 4 ilçede günde 22 bin..
    13. Yahyalı’da ahilik geleneği yaşatılmaya..
    14. Oyuncu Hakan Meriçliler’e hakaret..
    15. 22. Feslikan Yaz Şenlikleri başlıyor
    16. Muğla Orman Bölge Müdür Cekili..
    17. Dorselerden soğutucu kart hırsızlığına..
    18. Besleyici ve koruyucu bebek kremi tarifi
    19. Düzce'de bir kişinin cesedine ulaşıldı
    20. Evin iki odası yangında kül oldu
    21. Cezaevi firarisi karı koca yakalandı
    22. Başsavcı Tiryaki görevine başladı
    23. Başkan Başdeğirmen 44 mahalle..
    24. AB, 6 milyar avronun 2,35 milyar..
    25. Gençlerbirliği, Erzurum kampını..
    26. Kilis’te 2 kaçak göçmen yakalandı
    27. Meram Çay Sulama Uygulamasının ikinci..
    28. Kışanak ve Tuncel yeniden yargılanacak
    29. Başkan Sandıkçı: “Canik Samsun’da öncü..
    30. Ekran bağımlılığı kabızlık yapabilir
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!