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Gençlere yönelik ücretsiz yaz spor okulları açıldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da, 5-18 yaş arasında ücretsiz yaz spor okulları açıldı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:36
Gençlere yönelik ücretsiz yaz spor okulları açıldı

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Adıyaman’da, 5-18 yaş arasında ücretsiz yaz spor okulları açıldı.


14’ü Engelli spor branşında olmak üzere 30 farklı branşta 57 antrenör eşliğinde 5-18 yaş arasındaki gençler için açılan yaz spor okulları ücretsiz hizmet verecek.


Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, il müdürlüğü bünyesinde tüm branşlarda yıl boyunca spor eğitimi veren il spor merkezlerinde 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençleri spor yapmaya beklediklerini söyledi.


Adıyaman’da bütün spor tesislerinin 7’den 70’e tüm halkın hizmetinde olduğunu söyleyen Müdür Keleş, “İl merkezi ve bağlı ilçe müdürlüklerinde ve gençlik merkezlerinde çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürüyor. İl spor merkezleri bünyesinde açılan kurslarda eğitim alan gençler ve engelli çocuklarımızın lisanslı olarak spor yapmaları teşvik edilerek spor kulüplerine yönlendirilmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın yaz tatilinde zamanlarını daha nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri, kötü alışkanlıklardan uzak sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmeleri bizim için önemli. Bu nedenle ücretsiz düzenleyeceğimiz yaz spor okullarında çocuklarımız atletizm, bocce, dart, bowling futbol, atıcılık ve avcılık, badminton, basketbol, boks, jimnastik, eskrim, güreş, halter, hentbol, judo, karate, kick boks, masa tenisi, halk oyunları, okçuluk, taekwondo, tenis, voleybol, su topu, vücut geliştirme fitness ve (yüzme ücretli) başta olmak üzere toplam 30 farklı branşta eğitim görecekler. Kurslara olan ilgi geçtiğimiz yıla göre bu yıl artacağını ve öğrencilerimizin boş vakitlerini en iyi şekilde spor yaparak değerlendireceği için çalışmalarımızı hızlandırdık. Açtığımız kurslarda sevdiğiniz tüm branşlarda eğitim alabilmeniz için antrenörlerimiz gözetiminde tüm tesislerimizde faaliyetlerimiz başladı. Ben velilerimizin şimdiden yaz spor okuluna erken kayıt yaptırarak çocukları için en uygun branşa yönlendirmelerini doğru seçimler yapmalarını istiyorum” diye konuştu.


Yaz okullarına kayıt olmak isteyen öğrenciler kayıt formlarını doldurulacak ve müdürlüğe teslim etmesi gerektiği söylendi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:36
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