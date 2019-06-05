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"Gençlere ve çocuklara örnek olmaya söz veriyorum"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu:- "Karadenizli hemşehrilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışmaya söz veriyorum. Gençlere ve çocuklara örnek olmaya söz veriyorum"

05 Haziran 2019 Çarşamba 23:16
"Gençlere ve çocuklara örnek olmaya söz veriyorum"

ORDU (AA) - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Karadenizli hemşehrilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışmaya söz veriyorum. Gençlere ve çocuklara örnek olmaya söz veriyorum." dedi.

Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendisiyle kucaklaşan ve bağrına basan Karadenizli hemşehrilerine teşekkür etti.

İmamoğlu, 23 Haziran'da bir bayram daha yapacaklarını belirterek "Bu kardeşiniz 31 Mart'tan sonra buraya sizleri ziyarete belediye başkanı olarak gelecekti. Ben yine dedim ki 'Acaba ertelesem mi 23 Haziran'dan sonraya?' Sonra karar verdim, dedim ki 'Kardeşim bu millet seni seçti, sen belediye başkanısın, git köyünde ana ocağında, baba ocağında bayramını kutla ve gitmişken Karadeniz'in heyecanını topla yüreğine koy, İstanbul'a dön'. Onun için buradayım." diye konuştu.

23 Haziran'ın sadece bir İstanbul seçimi olmadığını dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"23 Haziran aynı zamanda bir demokrasiye dönük mücadele günü. Ben sadece İstanbul Belediye Başkanı seçilmeyeceğim, aynı zamanda ben demokrasi mücadelesi vereceğim. Ne yazık ki bir avuç insan bizim demokrasi sürecimize zarar verdi. Hakkımızı gasbetti ama biz milletçe İstanbul'da bunu yapanlara en sert cevabı yine sandıkta vereceğiz."

"Sizi asla mahcup etmeyeceğim." diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ordu'daki genç kardeşlerim bana baktıklarında, beni izlediklerinde sizler, Ordu'daki büyükler, anneler, babalar çocuklara, gençlere diyecek ki 'Ekrem abim gibi olabilirsin'. Ben onlara örnek olacağım. Şimdi Karadenizli hemşehrilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışmaya söz veriyorum. Gençlere ve çocuklara örnek olmaya söz veriyorum. Onlara hizmet etmeye söz veriyorum. Bayrağına, milletine vatanına bağlı kalarak namuslu ahlaklı birisi olmaya söz veriyorum."

İmamoğlu, kırk haneli bir köyde doğduğunu, Karadeniz'in bir çocuğu olarak bu bölgede okuduğunu anlatarak "İstanbul'da üniversitesini bitirmiş iş insanı olarak, bir anne babanın evladı olarak çok çalışarak eğer dünya kenti İstanbul'a bir belediye başkanı oluyorsam bunu neye borçluyum söyleyeyim mi? Cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e borçluyum." dedi.

Karadeniz, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Rize ve Artvin'in selamını İstanbul'a götüreceğini vurgulayan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye o kadar güzel bir coğrafya ki İstanbul'dan da size Diyarbakırlının, Mardinlinin Urfalının Tekirdağlının İzmirlinin, Balıkesirlinin, Mersinlinin, herkesin, İstanbul'un selamını getirdim. Ben İstanbul'da herkesi kucaklaştıracağım, İstanbul'da herkesi barıştıracağım. Onlar kavga ettirmek istiyor, ben barıştıracağım. Atatürk ne demiş, 'Yurtta barış, dünyada barış'. Biz barış içinde olursak dünyanın en güçlü devleti, milleti oluruz. Onun için İstanbul'u barıştırmak benim en önemli projelerimden birisi olacak."

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 23:16
  1. CHP
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Ordu

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