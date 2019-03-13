Gençlere seslenen Seçen, “Yaptığı çalışmalarla iz bırakanlardan olmaya çaba harcayın”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinde gençlere seslenen Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hayatta en büyük başarının iz bırakabilme çabası içerisinde olmaları çağrısında bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine katılarak gençlere seslendi.

Başkan Seçen, Kariyer Günleri’nin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla başlatılan ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un öncülüğünde yürütülen Milli İstihdam seferberliği kapsamında, gençlerin iş dünyası ve akademik alandaki etkileşimlerini sağlamak amacıyla Nevşehir Valiliği himayesinde, Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen ve Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Nevşehir Kariyer Günü etkinliğinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

İLGİLENDİĞİNİZ ALANDA UZMANLAŞIN

Gençlerin en büyük sermayesinin karakterleri ve çevrede kurulan ilişkiler olduğuna değinen Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen şöyle konuştu: “ Aileniz çok zengin ya da çok fakir olabilir ancak hayatta başarılı olmak için en büyük sermayeniz önce karakteriniz, sonra çevrenizde kurduğunuz ilişkilerinizdir. Güvenilir, çalışkan, alçak gönüllü, cesur ve kararlı olmak, yaş ve konumu ne olursa olsun kendini geliştirmeye çalışmak, asla ’oldum’ dememek sizi başarıya götürecektir. Yeni teknolojiler ve yeni bakış açıları sayesinde yeni fırsatlar doğuyor. Bu fırsatları değerlendirmek için kendinize bir konu, ilgilendiğiniz bir alan ya da bir beceri seçip bu konuda uzmanlaşmaya, kendinize bu alanda yatırım yapmaya çalışın. Kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız, çevreniz, birlikte çalıştığınız insanlar için ama en çok da içinde yaşadığınız toplum ve dünya için iyi insan olmak, iyi niyetli olmak çok çok önemli. Buna eklemeniz gereken gayretli, bilgili ve farkında olmaktır.” diye konuştu.

İYİ İŞLER YAPMAYA İNANIN

“İnsanlara değer vermeye, kendinize yatırım yapmaya, denemeye ve öğrenmeye hep devam edin.” diye konuşan Başkan Seçen konuşmasına daha sonra şöyle devam etti: “ Yeniliklere, inovasyona, iyi insanlarla iyilikle ve iyi işler yapmaya inanın. İşimizi akılla, bilimle, vicdanla ve iyi yaşam ve mutluluk hedefiyle yaptığımızda hem dünya hem ülkemiz ama en önemlisi kendimiz için çok büyük adımlar atacağımıza inanıyorum.”şeklinde konuştu.

İZ BIRAKAN İNSANLAR ARASINDA YER ALMAYA GAYRET GÖSTERİN

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hayatta en büyük başarının iz bırakabilmek olduğunu ifade ederek “ Meslek hayatınızda bol paralar kazanabilir, daha modern bir hayat ortamında hayatınızı idame ettirebilirsiniz, ancak kanaatime göre en büyük başarı hayatta iz bırakmanızdır. Bu konumda bir Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V), Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’i, Fatih Sultan Mehmet’i, Kanuni, Mimar Sinan’ı, Mustafa Kemal Atatürk’ü düşünün. Bugün de ve yarınlarda da tüm dünyaya derin izler bırakan bu büyük insanlar, hayatları boyunca parayı ve makamı hiçbir zaman önemsemediler.” dedi.

ZAYIF TARAFINIZI GÜÇLENDİRMEYE ÇALIŞMAYIN

Herkesin yeteneklerinin birbirinden farklı farklı olduğunu kaydeden Seçen, hiçbir zaman zayıf tarafın güçlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Seçen : “ Her insanın yetenekleri birbirlerinden oldukça farklıdır. Zayıf taraflarınızı güçlendirmek için uğraşmayın, güçlü tarafınızı kullanın. Başkasının aklıyla yaşamak, insanın kendisine yaptığı en büyük kötülüktür. Akıl danışın ama asla başkasının aklıyla iş yapmayın. Kısa yolları bulmaya çalışın. Ortalama olmayın, güçlü tarafınızın birincisi olun. Uğraş vereceğiniz iş, ilgi ve yeteneklerinize uygun değilse, sevmeden yapılıyorsa, asla başarılı olamazsınız, mutluluk duygunuz körelir, yaşamdan keyif almanız da engellenmiş olur. Onun için mutlu olacağına inandığımız mesleği tercih edin. Meslek ve kariyer, zaman zaman aynı manada kullanılıyor olsa da kariyer meslekten daha geniş bir anlamı ve süreci ifade etmektedir. Meslek seçiminde kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz, yetenek ve kişilik özelliklerinize uygun bir seçim yapmanız çok önemlidir.. Çünkü enerjinizi sevdiğiniz, doyum alabileceğiniz bir alanda kullandığınız takdirde mutlu ve başarılı olabilirsiniz.” değerlendirmesinde bulundu.

Düzenlenen Kariyer günlerinde Nevşehir İş Kurumu İl Müdürü Arif Sıddık Barata, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’ da birer konuşma yaparak, gençlerin nasıl bir kariyere sahip olmaları gerektiği noktasında düşüncelerini paylaştılar.