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Gündem Gençlere ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayara müjdesi
Gündem

Gençlere ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayara müjdesi

Milyonlarca gence ÖTV siz cep telefonu ve tablet bilgisayar müjdesi verildi. ÖTV'siz cep telefonu ve tablet bilgisayar müjdesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 08:36:00 -
Gençlere ÖTV'siz cep telefonu ve bilgisayara müjdesi

Geçlere ÖTV'siz cep telefonu ve tablet bilgisayar müjdesi verildi. Hükümet toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak projeler üzerinde çalışıyor.

ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; bakanlıklar tarafından çalışmaları yürütülen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile devreye girecek iki önemli çalışma şöyle:

Karadeniz doğalgazının mart ayında sisteme verilmeye başlanmasından sonra bir yıl süreyle vatandaşın evinde kullandığı gazın 25 metreküplük bölümünün ücretsiz verilmesine ilişkin çalışma yapılıyor. Maliyet hesaplamaları sonrasında nihai karar verilecek.

Bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarlar ÖTV'siz satılacak. Ancak gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.

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