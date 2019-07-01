Gençlere katkı devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Kursları, 29 farklı branşta toplam 39 kursa katılan 915 genç ile başladı.

Diksiyon kursuna katılan gençler de anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilmenin tekniklerini öğreniyor.

Gençlik Merkezleri’nce düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Kursları, 29 farklı branşta toplam 39 kurs ile 3 merkezde gençlere hizmet veriyor. Gençlerin ücretsiz yararlandığı eğitimlerden olan diksiyon kursu da 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde, 20 kursiyerin katılımı ile başladı. Eğitmen Çisil İpekçi’nin verdiği eğitimlerde; anlamlı, etkili ve tonlamaları doğru bir konuşma yapabilme teknik ve uygulamalarından oluşan bir eğitim programı uygulanıyor. Kursa katılan gençler Türkçeyi doğru ve güzel konuşurken kendilerini de daha etkili bir biçimde ifade edebilecek. Kısa bir tanışmanın ardından başlayan ve haftada 2 saat olmak üzere gerçekleştirilen eğitime katılan gençler de Tepebaşı Belediyesi’ne ücretsiz olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerinden ve gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyor.

2019 Yaz Dönemi Kursları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler, 0 (222) 323 85 35 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.