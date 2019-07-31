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Gençlere dil okullarında yüzde 60 indirim

Çankaya Belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinden biri olan Yabancı Dil İndirim Protokolü kapsamında dil öğrenmek isteyenler için başvuru şartları yenilendi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
Gençlere dil okullarında yüzde 60 indirim

Çankaya Belediyesinin gençlere yönelik hizmetlerinden biri olan Yabancı Dil İndirim Protokolü kapsamında dil öğrenmek isteyenler için başvuru şartları yenilendi. Belediyenin 12 yabancı dil okulu ile yaptığı ve indirim sağlayan protokol kapsamında sadece nüfus cüzdanı ile başvurmak yeterli olacak.


Devlet üniversitelerinden mezun olan ya da öğrenci olan 18-30 yaş arası Çankayalıların yabancı dil eğitimi alması için dil okulları ile görüşerek yüzde 60’a varan indirim sağlayan Yabancı Dil Protokolü’nü 12 eğitim kurumuyla imzalayan Çankaya Belediyesi, protokolü güncelleyerek başvuru şartlarını kolaylaştırdı. İndirimli eğitimden yararlanmada sadece nüfus cüzdanı ile başvurunun yeterli olmasının yanı sıra Belediye yaptığı görüşmelerde protokol kapsamını da genişletti. Yabancı dil okullarına bağlı kolej ve temel liselerde de indirim sağlanacak.



Gençler için eğitim


Sosyal belediyecilik alanında pek çok adım atan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yabancı dili akademik düzeyde öğrenmek isteyen 18 ile 30 yaş arası gençlerin profesyonel dil okullarındaki eğitimden indirimli faydalanmasına destek veriyor. 12 yabancı dil okulu ile imzaladığı protokol çerçevesinde gençlerin eğitimine destek vermeyi amaçladıklarını belirten Alper Taşdelen, "Her yaştan vatandaş için yabancı dil öğrenimini belediyemiz bünyesindeki Çankaya Evlerimizde ücretsiz olarak sağlıyoruz. Gençlerimizin gerek kültürel gerekse iş yaşamlarında çok ihtiyaç duyacakları yabancı dil öğrenimini maddi olarak kolaylaştırmak için bir adım atmıştık. Yüzde 60’a varan indirim öngören protokolü güncelleyerek indirim oranlarının daha iyi hale getirmenin yanı sıra bu okullara bağlı kolej ve temel lise bölümlerinde de indirim yapılmasını sağladık. Amacımız gençlerimizin çok yönlü eğitim alması” diye konuştu.


Çankaya Belediyesinin yabancı dil okulları ile yaptığı işbirliği kapsamında indirimli yabancı dil eğitimleri için başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü A2 Blok Kat 5’e yapılabiliyor. Protokol yapılan kurumların indirim oranlarına ise www.cankaya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:09
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