Gençlere 15 milyon TL destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik bin projeye 15 milyon lira destek sağlanacağını açıkladı.

Kasapoğlu, 2019’da kamu-sivil toplum işbirliğinin artırılması amacıyla gençlik ve spor alanında bin 100 projeyi destekleyeceklerini ve 300 sivil toplum kuruluşu (STK) ile bir araya geleceklerini söyledi.

380 bin öğrenciye daha kredi

Gençlik Projeleri Destek Programı aracılığıyla gençlere ve STK’lara desteklerinin süreceğini vurgulayan Kasapoğlu, bu kapsamda, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine yönelik bin projeye 15 milyon lira destek sağlanması için çağrıya çıkmayı planladıklarını kaydetti. Kasapoğlu, ihtiyaç sahibi olan 150 bin yükseköğrenim öğrencisine burs, 380 bin yükseköğrenim öğrencisine de yükseköğrenim kredisi verilmesini hedef olarak belirlediklerini belirtti.

Hibe programı ile kültür ve sanattan eğitime, bağımlılıkla mücadeleden tarih bilincine, spordan gönüllülüğe kadar bir gencin hayatındaki tüm alanlara destek verildiğini ifade eden Kasapoğlu, program kapsamında dezavantajlı gençlere ve bölgelere öncelikli olarak destek verildiğini kaydetti. Bakanlığın Gençlik Projeleri Destek Programı ile 201S’de toplam bin 445 projeye 51.5 milyon lira destek verdiğini aktaran Kasapoğlu, “2018’e kadar ise bin 896 projeye 173 milyon TL destek vermiş ve yaklaşık 1.5 milyon gencin bu faaliyetlerden yararlanmasını sağlamıştık” dedi. Kasapoğlu, açıklamalarına bu yıl ilk defa burs başvurusunda bulunan başarılı ve ihtiyaç sahibi 150 bin öğrenciye burs verdiklerini de ekledi.

Yurt sayısı artacak

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtların doluluk oranının yüzde 70’lerden yüzde 100’e yaklaştığını belirten Kasapoğlu, yeni yurtlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini de söyledi. 2018’de yatırım yoluyla 53 bin 574 kapasiteli yurt binası hizmete açıldığını ve yatak sayısının 681 bin 143’e ulaştığını belirten Kasapoğlu, 2021 sonuna yurt yatak kapasitesinin 881 bin 409’a ulaşmasını hedeflediklerini vurguladı.