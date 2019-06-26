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Gençlerden yaz dönemi kurslarına yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Kursları, 915 gencin katılımı ile başladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
Gençlerden yaz dönemi kurslarına yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından ücretsiz olarak düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Kursları, 915 gencin katılımı ile başladı.


Üç farklı merkezde başlayan kurslara katılan gençler, sosyalleşmenin ve kendilerini geliştirmenin keyfini yaşıyor. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 29 farklı branşta toplam 39 kurs ile düzenlediği 2019 Yaz Dönemi Kursları için kayıt işlemlerini tamamladı.


Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, 3 ayrı merkezde düzenlenen 2019 Yaz Dönemi Kursları ile gençlerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. 17-30 yaş arasındaki 915 gencin, internet üzerinden ücretsiz biçimde kayıt olduğu kurslar; 2 Eylül Gençlik Merkezi, 19 Mayıs Gençlik Merkezi ve 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde başladı.Bu kapsamda 2 Eylül Gençlik Merkezi; işaret dili, diksiyon, İngilizce gramer, İngilizce ’konuşma’ (speaking), Arjantin tango, beden performansı, gitar ve fiziksel tiyatro eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezleri’nde ise yan flüt, şan, temel bateri, diksiyon, işaret dili, İngilizce Speaking B1, Almanca A2, temel oyunculuk, doğaçlama tiyatro, Arjantin tango, salsa, gitar, ardunio ve uygulama geliştirici (appinventor), konservasyon ve restorasyon, psikoloji ve felsefe sohbetleri kursları düzenleniyor.


Ayrıca Gençlik Merkezleri, 2019 Yaz Dönemi Kurs Kayıtları kapsamında birçok spor ve tek günlük eğitim ile de gençlere katkı sağlıyor. Düzenlenen kurslara ücretsiz olarak katılmanın memnuniyetini ifade eden gençler, Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkür ediyor.


Gençlerden işaret dili kursuna yoğun ilgi


2019 Yaz Dönemi Kursları kapsamında açılan işaret dili kursu da 30 gencin katılımı ile başladı. 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde başlayan kursta gençler, işitme engelli bireyler ile iletişim kurmayı öğreniyor.


29 farklı branşta açılan toplam 39 kursa 915 genç ücretsiz olarak kayıt yaptırırken; Sütlüce Mahallesi’nde hizmet veren 2 Eylül Gençlik Merkezi’nde başlayan işaret dili kursu da gençlerden gördüğü yoğun talep ile dikkat çekiyor. İşitme engelli bireyler ile daha kolay iletişime geçilebilmesi amacı ile düzenlenen kursta gençler; işaret dilinde harfleri, sayıları, el ve kol hareketlerini kullanarak tanışıp anlaşmayı ve ikili diyalog esnasında sıkça kullanılan işaretleri öğreniyor.


Eğitmen Damla Karakayalı tarafından haftanın 2 günü, 4’er saat olmak üzere gerçekleştirilen eğitimlere katılan gençler de Tepebaşı Belediyesi’nin sağladığı kurs imkanlarından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi İrem Giray, “Nasıl her yerde kolaylık olsun diye İngilizce öğreniyorsak işaret dilini kullanan işitme engelliler için de bu dili öğrenmeliyiz. Biz nasıl rahatsak onlar da rahat olsun diye daha çok insanla iletişime geçebilmek için işaret dili öğrenmek istedim. Tepebaşı Belediyesi’nin biz gençlere ücretsiz bir şekilde böyle bir imkan sağlaması çok güzel. Eğitmenlerimiz başta olmak üzere herkes çok ilgili. Seneye de farklı bir kursa katılmak istiyorum” diye konuştu.


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencilerinden, bir diğer katılımcı genç Işıl Sütavlar ise “Toplumda yer alan işitme engellilerle daha rahat iletişim kurabilmek için bu kursa geldim. Tepebaşı Belediyesi’nin böyle bir hizmet vermesinden çok memnunum. Kursta verilen eğitimler de çok kaliteli. Eğitmenlerimiz başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Herkese de ücretsiz olarak verilen bu kurslara gelmelerini tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 16:25
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