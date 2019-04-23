Gençlerden Kahramanmaraşlı kardeşlerine kırtasiye yardımı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Ankara'dan gönderilen kırtasiye malzemeleri, Kahramanmaraş'ın kırsal mahallelerinde yaşayan öğrencilere ulaştırıldı.

Ankara'daki Genç Kahramanmaraşlılar Platformundan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle başlatılan "Bir Koli Tebessüm" kampanyası kapsamında 400 koli kırtasiye malzemesi toplandı.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen malzemelerin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilere dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen platform başkanı Mehmet Ali Ecerkale, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukların masum yüzlerinde ufak bir tebessüm olmak için böyle bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

Toplanan kırtasiye malzemelerinden oluşan kolileri İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle 11 ilçenin kırsal mahallelerinde eğitim gören çocuklara gönderdiklerini ifade eden Ecerkale, "Malzemeler arasında kalem, defter, silgi gibi çeşitli kırtasiye malzemeleri ile çocukların zeka gelişimleri için satranç seti, zeka küpü, hobi malzemeleri, sanat materyalleri ve TÜBİTAK Bilim Çocuk dergisi de yer alıyor." ifadesini kullandı.

Ecerkale, kolilerin içerisinde ayrıca Genç Kahramanmaraşlılar Platformu Kurucular Kurulu üyeleri tarafından yazılan mektupların da bulunduğunu aktardı.



