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Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, ‘Çocuklar Üşümesin’ sayfası altında bir proje başlattı.

15 Mart 2019 Cuma 10:31
Gençlerden ‘Engel olma destek ol’ projesi

Diyarbakır’da sosyal medya üzerinden toplanan bir grup, ‘Çocuklar Üşümesin’ sayfası altında bir proje başlattı. Gençler ‘Engel olma destek ol’ sloganı ile başlattıkları proje kapsamında engelli rampaların önüne park eden araçların camlarına notlar bırakarak farkındalık oluşturmaya çalıştı.


Diyarbakır’da toplanan bir grup genç, özellikle engelli rampaları ve sarı çizgiler üzerine park edilen araçlarla ilgili bir proje başlattı. Proje kapsamında gençler, ‘Engel olma destek ol’ diyerek kolları sıvadı. Bu kapsamda sokaklara çıkan gençler, engelli rampaların önü ve sarı çizgiler üzerine park edilen araçların camlarına “Lütfen araçlarınızı engelli rampalarının önünde park etmeyiniz” notunu bırakarak davranışların tekrarlanmasının önüne geçmek istedi. Gençlerin bu çalışması, çevredeki vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı.



“Engellilere engel değil, destek olmaya çalışıyoruz”


Yaptıkları çalışma ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine bilgi veren Çocukları Üşümesin topluluğu üyelerinden Helin Kartal, engelli vatandaşlar için böyle bir proje başlattıklarını söyledi. Kartal, “Ülkemizde, bölgemizde ve şehrimizde önemli sorunlardan biri engelli kardeşlerimiz için yapılan engelli rampalarının önünün işgal edilmesi. Engellilerimizi düşünmüyoruz, onlara engel oluyoruz. Arkadaşlarımız araçlarını düşünemeden, fark edemeden engelli rampaları önünde park ediyor. Biz birçok farklı sosyal sorumluluk projesinde yer alıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz için bot ve başka ihtiyaçları temin edip onlara destek olmaya çalışıyoruz. Bu konuda herkesin duyarlılığını bekliyoruz. Bizlerin engellilere engel değil, destek olması gerekiyor. Bunu tüm Diyarbakır’da yapacağız” dedi.


Kartal, daha sonra üzerinde “Lütfen araçlarınızı engelli rampalarının önünde park etmeyiniz” notunun yazıldığı kağıtları farklı cadde ve sokaklarda engelli rampaları önünde park edilen araçların camlarına bırakarak farkındalık oluşturdu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:31
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