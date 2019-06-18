Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarihini bilen, okuyan-yazan ve düşünen bireyler olarak yetişmesi amacıyla hayata geçirilen Gençlerden Ecdada Mektup 1919 Yarışması sonuçlandı.

Gençlerden Ecdada Mektup 1919 Projesi kapsamında Gençlerin Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında Samsun’dan başlatmış olduğu milli mücadele döneminin önemine yönelik gençlerin duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine imkan sunuldu.

81 ilde toplamda 3 kategoride düzenlenen yarışma sonucunda Kayseri 6376 mektup ile en çok mektup yazan 5. il olurken yarışmada Kayseri’den;

13 - 17 yaş kategorisinde; 1 - Beyzanur Filik, 2 - Elif Sude Ayyıldız, 3 - Emine Nur Bircan,

18 - 21 yaş kategorisinde; 1 - Selcan Özkan, 2 - Sena Demiray, 3 - Amine Şevval Karabudak,

22 - 29 yaş kategorisinde; 1 - Hilal Ekren, 2 - Fevziye Gürlaş, 3 - Fatma Gül Özdemir oldu.

Yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından spor malzemeleri için hediye çeki verildi.