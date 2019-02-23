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Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi

Bartın Gençlik Merkezi gönüllü üyesi 65 genç, filografi sanatıyla yaptıkları silüet çalışmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü hediyesi olarak takdim etmek istiyor- Yaklaşık 13 gün süren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boyunda yapılan çalışmada, Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra "Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet" ifadeleri yer alıyor- Emre Ergin:- "Reisimizin 65. yaşı nedeniyle 65 genç olarak böyle bir eser tasarlamayı uygun gördük"

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:11
Gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü hediyesi

BARTIN (AA) - Bartın Gençlik Merkezi gönüllü üyesi 65 genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü hediyesi filografi sanatıyla silüet çalışması yaptı.

Gençler, Bartınlı filografi sanatçısı Mustafa Baştan önderliğinde yaptıkları çalışmayı 26 Şubat'ta doğum günü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek istiyor.

Gençlerin 10 bin çivi ve 3 bin 750 metre ip kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boyunda yaptığı çalışmada, Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra "Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet" ifadeleri de yer alıyor.

Mustafa Baştan, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmayla büyük bir hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Batı Karadeniz'in çeşitli illerindeki Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğreticilik yaptığını belirten Baştan, şöyle devam etti:

"Son 5 yıldır Cumhurbaşkanımızın her yaş gününde, 'Bu senede olmadı, yapamadım.' diye üzüldüğüm bir çalışmaydı. Bartın Gençlik Merkezi'nin 65 gönüllü genciyle yaklaşık iki hafta önce başladık bu çalışmaya. 10 bin çivi ve 3 bin 750 metre ip kullanılan tablonun bir özelliği de Cumhurbaşkanımızın orijinal boyunun ölçüleriyle yapılmış olmasıdır. Kendileri tablomuzu kabul ederlerse genç arkadaşlarımızla birlikte takdim edeceğiz. Yaş günü kutlu olsun, Allah hayırlı ömürler nasip etsin."

Çalışmada yer alan gençlerden Emre Ergin de "Reisimizin 65. yaşı nedeniyle 65 genç olarak böyle bir eser tasarlamayı uygun gördük. İyi ki bizim liderimizsin iyi ki doğdun reis, ölümüne seninleyiz." ifadelerini kullandı.

Bartın Gençlik Merkezi gönüllü üyesi Selime Acar ise 65 gençle çalışmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 65. yaş gününde takdim etmek istediklerini dile getirerek, "Kendilerine gençlere verdiği gayretli değer için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:11
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