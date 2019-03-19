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Gençlerden 18 Mart anısına İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Çanakkale Zaferi’nin 104.

19 Mart 2019 Salı 11:58
Gençlerden 18 Mart anısına İl Jandarma Komutanlığına ziyaret

Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü vesilesiyle Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulu üyeleri İl Jandarma Komutanlığı’na ziyarette bulundu.


Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ziyarette konuşan Albay İnce, "Çanakkale Zaferi tarihimizin en değerli destanlarındandır. Tarih boyunca bağımsızlık, hürriyet ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan asla çekinmeyen, Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olan bu büyük destan için şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tarihimizden her zaman ders almamız gerekiyor. Daha ileriye gitmek için eğitime vermemiz gereken önemi, sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip hedeflerimizi her zaman yüksek tutmamız lazım” dedi.


Deneyimlerini ve tecrübelerini de gençlerle paylaşan Albay Necmi İnce Gençlik ve Eğitim Derneği’nin yapmış olduğu anlamlı projeleri takdir ettiğini söyledi.


"Çanakkale ruhu silaha karşı imanın zaferidir. "


Çanakkale ruhunun silaha karşı iman zaferi olduğunu vurgulayan Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ise, “ Bu zafer, Türk Milletinin istiklali uğruna canını bile seve seve feda edebileceğinin en büyük kanıtıdır. Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atıldığı bu şanlı zafer, milletimizin bağımsızlık yolunda fedakarlığının ve şehadet kararlılığının göstergesidir. Çanakkale Zaferi binlerce yıllık şanlı tarihe sahip milletimizin kendi küllerinden yeniden doğuşunun sembolüdür. Onlar olmasaydı hürriyet olmazdı, devlet olmazdı kısacası hiçbirimiz olmazdık. Bizler gençlere varlığımızın farkındalığını sağlamak, milli birlik ve beraberlik duygusunu aşılamak için elimizden geleni yapacağız. Tarihini bilen, devletine ve vatanına sahip çıkan gençler yetiştireceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 11:58
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