Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı

Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı12 Temmuz 2019 Cuma 20:43
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah kuvvet çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, akşam ise taktik ve kondisyon ağırlıklı bir idman gerçekleştirdi.
Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde 1,5 saat süren antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Başkent ekibi, yarın yapılacak çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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