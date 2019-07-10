Gençlerbirliği'nin Erzurum kampı



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Sabah salonda kuvvet çalışması yapan başkent ekibi, akşam ise Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde bin idman gerçekleştirdi. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde ısınma koşusuyla başlayan ve dar alanda top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Kırmızı-siyahlı ekipte futbolcular, yarın laktat testi sonrası günü dinlenerek geçirecek.



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