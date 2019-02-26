Gençlerbirliği, Afjet Afyonspor maçına hazırlanıyor 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı.

1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Afjet Afyonspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla start aldı. Daha sonra koordinasyon ve şut çalışması yapan futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın sonunda dar alanda pas çalıştı. Başkent temsilcisinde, Barış Başdaş ve Bady takımdan ayrı çalışırken, Bekir Yılmaz ve Nobre, antrenmana katılmadı. Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.