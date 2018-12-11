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Gençlerbirliği yine Eskişehir yolcusu

- Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasındaki Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak

11 Aralık 2018 Salı 12:40
Gençlerbirliği yine Eskişehir yolcusu


ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasındaki Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep karşılaşması, Eskişehir'de oynanacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Stadı'nda devam eden zemin çalışması nedeniyle karşılaşmanın Yeni Eskişehir Stadı'na alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak maçın biletlerinin, bugün saat 16.00'dan itibaren 11 liradan satışa çıkacağı, kombine biletlerin de geçerli olacağı kaydedildi.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:40
  1. 16. hafta
  2. Eskişehir Yeni Stadı
  3. Futbol
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. Gençlerbirliği
  6. Osmanlı Stadı
  7. Spor Toto 1. Lig

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