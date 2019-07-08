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"Gençlerbirliği layık olduğu yerde"

- Başkent ekibinde forma giyen futbolcu Nadir Çiftçi:"Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere taşımak için geçen sezon çok mücadele ettik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz"- "Daha önce Kayserispor ve Eskişehirspor formasıyla Süper Lig'de oynadım. Bildiğim bir lig" - "Gençlerbirliği'nde çok yetenekli genç futbolcular var. Şans bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü hocamız da zaten birçok genç oyuncuyu yetiştiren bir teknik adam"- "(Yabancı kuralı) Hocalarımız kadroyu planlarken yabancı ve yerli futbolcuları en güzel şekilde dengelemeli"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
"Gençlerbirliği layık olduğu yerde"

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Spor Toto Süper Lig'e yeniden yükselen Gençlerbirliği'nde forma giyen futbolcu Nadir Çiftçi, "Gençlerbirliği layık olduğu yerde." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 11 gol atan ve başkent ekibinin bir sezon aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan futbolcular arasında yer alan Nadir Çiftçi, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde daha önce Celtic forması da giyen golcü futbolcu, "Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere taşımak için geçen sezon çok mücadele ettik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Gençlerbirliği layık olduğu yerde." diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını hatırlatan 27 yaşındaki Nadir, önce iyi bir kamp dönemi ardından da güzel bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Kanatlarda da görev yapabilen Nadir, kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezondaki hedefine ilişkin, "Layık olduğumuz yerde kalmayı düşünüyoruz. Sonuçta futbolcu olarak hep daha üst sıraları hedefleriz. Takıma yeni katılan isimler var. Daha gelecek oyuncular da olacaktır. Her şey oturduktan sonra hedefimizi belirleriz." değerlendirmesinde bulundu.


- "Gençlerbirliği'nde mutluyum"


Başkent temsilcisiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunduğunu belirten Nadir, "Gençlerbirliği'nde çok mutluyum. Kariyerimi burada sürdürmek istiyorum." dedi.

Nadir, Süper Lig'e de yabancı olmadığına işaret ederek, "Daha önce Kayserispor ve Eskişehirspor formasıyla Süper Lig'de oynadım. Bildiğim bir lig. Süper Lig'de daha güzel statlar, atmosferler olacak. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Gençlerbirliği'ne layık olabilecek bir performans göstermeye çalışacağız. Ben dahil herkes onun mücadelesini vereceğiz." ifadelerini kullandı.


- "Yetenekli genç futbolcular var"


Nadir Çiftçi, başkent ekibinin genç ve yetenekli futbolcuların Türk futboluna kazandırılmasında önemli rol oynadığına değindi.

Kamp kadrosuna çok sayıda genç futbolcunun da dahil edildiğine işaret eden Nadir, "Gençlerbirliği'nde çok yetenekli genç futbolcular var. Şans bulacaklarını düşünüyorum. Çünkü hocamız da zaten birçok genç oyuncuyu yetiştiren bir teknik adam. Genç oyuncuları seviyor." diye konuştu.

Yabancı kuralı hakkında da düşüncelerini paylaşan Nadir, şunları kaydetti.

"Dengeyi iyi kurmak lazım. Rekabet her zaman iyidir ancak kendi oyuncularımıza da şans verecek bir şekilde planlama yapılması lazım. Kaliteli yabancı futbolcular getirilmeli. Hocalarımız kadroyu planlarken yabancı ve yerli futbolcuları en güzel şekilde dengelemeli."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11
  1. Gençlerbirliği
  2. Nadir Çiftçi
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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