Gençlerbirliği Galatasaray maçı canlı takip
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının canlı takibi…05 Ekim 2019 Cumartesi 20:00
Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının canlı takibi…
Süper Lig’in 7. haftasında Başkent temsilcisi Gençlerbirliği evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. İşte, Gençlerbirliği Galatasaray maçının detayları…
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Z. Touré, Rahmetullah Berişbek, Flavio, Fabricio Baiano, S. Sessègnon, Floyd Ayité, G. Sio, Candeias, P. Polomat
Galatasaray: Muslera, Ryan Donk, Mariano, Marcão Teixeira, Yuto Nagatomo, Selçuk İnan, Younès Belhanda, Ryan Babel, Sofiane Feghouli, S. Nzonzi, Florin Andone
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