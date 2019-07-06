0553 313 94 23

Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu

- Sezon hazırlıklarının Ankara etabını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, yarın Erzurum'a gidecek

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:13
Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi Erzurum kampı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yaptı.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan daha sonra denge çalışması yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı noktaladı.

Gençlerbirliği, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum'a geçecek ve bu kentteki ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi sabahı gerçekleştirecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:13
  1. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri
  2. Gençlerbirliği
  3. kamp
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. teknik direktör Mustafa Kaplan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Azerbaycan'da askeri üste patlama! Ölü ve yaralılar var
    1. Azerbaycan'da askeri üste patlama! Ölü..
    2. Kırklareli'nde 24 düzensiz göçmen..
    3. Tarım araç ve gereçleri için Kiçir’e..
    4. Memurların yüzde 66,79'u sendikalı
    5. Hisarcık’ta ağır tonajlı araçların..
    6. Kütahya’da geçen yıl 8 sinema..
    7. Gazişehir Gaziantepli futbolcular,..
    8. ŞUSKİ, Hilvan Korçik Deresindeki..
    9. Van’dan Lübnan’a ihracat
    10. Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu’nun..
    11. BM'ye "çocukları savaştırmayı bırakma"..
    12. Sivasspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    13. CHP’li belediyelere suç duyurusu!..
    14. (Özel) 100 motorla düğün konvoyu
    15. Karaman’da iki cadde ışıklandırılıyor
    16. Anneler, sapkın projenin kıskacında
    17. Menisküs yırtıklarına dikkat
    18. Mut’ta trafik kazası; 2 yaralı
    19. Kırsalda 3 ayda 412 kilometre yol..
    20. Yunanistan yarın sandık başına gidiyor
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!