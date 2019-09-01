Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et...

Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et... Heyecanlı bekleyiş Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte, Gençlerbirliği Başakşehir maçının tüm detayları... CANLI MAÇ SKORU: 0-0 Gençlerbirliği ilk 11'i A. Diallo Halil İ. Pehlivan Z. Touré Erdem Özgenç Flavio Berat Özdemir Fabricio Baiano Bogdan Stancu S. Sessègnon Candeias G. Sio Medipol Başakşehir ilk 11'i Mert Günok

Mehmet Topal

Aziz Behich

Ponck

Júnior Caiçara

E. Višća

Arda Turan

İrfan Can Kahveci

A. Okechukwu

Robinho

E. Crivelli İyi başlamadı Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü. Eksikler var Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

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