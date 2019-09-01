Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et
Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et...01 Eylül 2019 Pazar 19:15
Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et...
Heyecanlı bekleyiş
Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte, Gençlerbirliği Başakşehir maçının tüm detayları...
CANLI MAÇ SKORU: 0-0
Gençlerbirliği ilk 11'i
A. Diallo
Halil İ. Pehlivan
Z. Touré
Erdem Özgenç
Flavio
Berat Özdemir
Fabricio Baiano
Bogdan Stancu
S. Sessègnon
Candeias
G. Sio
Medipol Başakşehir ilk 11'i
Mert Günok
Mehmet Topal
Aziz Behich
Ponck
Júnior Caiçara
E. Višća
Arda Turan
İrfan Can Kahveci
A. Okechukwu
Robinho
E. Crivelli
İyi başlamadı
Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü.
Eksikler var
Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.
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