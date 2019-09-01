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Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et

Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et...

01 Eylül 2019 Pazar 19:15
Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et

Gençlerbirliği Başakşehir Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği Başakşehir maçı canlı takip et...

Heyecanlı bekleyiş

Süper Lig'in 3. haftasında Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. İşte, Gençlerbirliği Başakşehir maçının tüm detayları...

CANLI MAÇ SKORU: 0-0

 

Gençlerbirliği ilk 11'i           

A. Diallo

Halil İ. Pehlivan

Z. Touré

Erdem Özgenç

Flavio

Berat Özdemir

Fabricio Baiano

Bogdan Stancu

S. Sessègnon

Candeias

G. Sio

Medipol Başakşehir ilk 11'i

Mert Günok
Mehmet Topal
Aziz Behich
Ponck
Júnior Caiçara
E. Višća
Arda Turan
İrfan Can Kahveci
A. Okechukwu
Robinho
E. Crivelli

İyi başlamadı

Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü.

Eksikler var

Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 19:15
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