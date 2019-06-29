Gençler yaz kamplarında buluşuyor





ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, 2019 faaliyetlerine başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre gençlerin serbest zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen Yaz Gençlik Kampları, 17 Haziran-16 Eylül tarihlerinde 11 dönem halinde faaliyet gösterecek.

Toplam 125 bin gencin misafir edilmesi hedeflenen Yaz Gençlik Kamplarının 19'u deniz, 19'u ise doğa kampı olarak düzenlendi.

Gençlik kampları 12-15 yaş grubu için "Ücretsiz Deniz Kampları", 16-22 yaş grubu için "Ücretsiz Doğa Kampları" adı altında gerçekleştiriliyor. Bir hafta süren kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları her yıl olduğu gibi yine Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanıyor.





- Kamp sayısı 38'e ulaştı





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2002 yılında 4 olan Yaz Gençlik Kampı sayısının bu yıl 38'e ulaştığını ifade etti.

Birbirinden farklı sportif ve kültürel faaliyetlerin yer aldığı deniz ve doğa kamplarıyla ilgili Kasapoğlu, "Bakanlığımız 2011 yılında kuruldu. 2011'den sonra, Bakanlığımız aracılığıyla gençlere sunulan hizmetler bakımından her yıl, bir önceki yıldan çok daha güzel ve başarılı geçti. Yine 2011 yılında 5 bin 344 gencimize kamp imkanı sunuldu. Geride bıraktığımız yıl kamplarımıza 120 bin gencimiz katıldı. 2019 yılında ise 125 bin gencimize dokunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik kamplarını, gençlerimizin gelişimleri için ihtiyaç duydukları her türlü sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel katkıyı sunmak, öz güven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımında destek olmak; gençlerin milli manevi değerler ve etik insani değerler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla düzenliyoruz. Milli ve manevi değerlerle donatılmış bir gençlik yarınlarımızın en büyük teminatıdır."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlik kamplarında temel noktanın gençlere hizmet olduğunu vurgulayarak, "Gençlik kamplarını gençlerimizin birbirleriyle el ele verdikleri, ömür boyu kopmayacak gönül bağlarıyla birbirlerine bağlandıkları, böylelikle de ülkemizin birlik ve beraberliğinin perçinlendiği yerler olarak görüyoruz. Milli manevi değerlerle donatılmış, kardeşlik ruh ve bilinciyle hareket eden bir gençlik 'genç nüfus' kavramıyla özdeşleşen ülkemizin yarınlarının en büyük teminatıdır. Gençlik kampları, bu doğrultuda konumlanmış, gençlerin milli ve manevi gelişimlerine katkı sağlamak üzere hayata geçirilmiş, kapsamlı bir organizasyondur ve geleceğin yatırımıdır." görüşlerini paylaştı.

Kamplardaki sportif ve kültürel faaliyetlerle eğitim seminerlerinin gençlerin kişisel birikimine artı bir değer katacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Kamplara özgü içerikler sayesinde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunmasını sağlayacak çalışmalarımızı artırarak sürdürmek istiyoruz. Bu bağlamda kamplarda ilgili paydaş kurumlarımızın iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele programlarımız tüm gücüyle devam edecektir. Buna ek olarak gençlerimizin sosyal, kültürel ve toplumsal anlamda ihtiyaç duydukları birikime haiz olmalarını sağlayacak oldukça farklı tematik alanlarda düzenlenen kampları hayata geçirerek gençlerimizin duygu ve düşünce dünyalarını genişletmek, onları bir adım bile olsa ileri taşıyabilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Başvurular 15 Nisan'da başladı





Gençlik kampları için 15 Nisan'da başlayan başvurular, 15 Temmuz'da sona erecek.

Yaz Gençlik Kampları için başvurular, belirlenen tarihlerde "genclikkamplari.gsb.gov.tr" adresinden veya "E-Devlet" aracılığıyla elektronik başvuru yoluyla yapılabiliyor. Elektronik başvuru yapma imkanı bulunmayan gençler, gençlik merkezleri aracılığıyla da kamplar için başvurabiliyor.

Başvuruların değerlendirilmesinde, şehit ve gazi yakını (kardeş ve çocuk), gençlik merkezi üyesi, aile gelir düzeyi düşük olan ve orta öğretimde okuyup 2019 eğitim öğretim dönemi içerisinde takdir belgesi olan gençlere öncelik veriliyor.

Mavi ve Yeşil Gençlik Kampları'nda yüzme, badminton, oryantiring, okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, at biniciliği, rafting, paintball, dağ bisikleti, futbol, basketbol, voleybol gibi birbirinden farklı sportif faaliyetlerin yanı sıra eğitimler de yer alıyor.

Kamplarda gençlere yönelik olarak değerler eğitimi, temel görgü kuralları, tarih ve medeniyet, etik ve insani değerler, bağımlılıkla mücadele ve vatan sevgisi eğitim seminerleri de düzenleniyor.

Kamplara katılan gençler ayrıca sosyal ve kültürel gezilerden yararlanma imkanı da bulabiliyor.​



