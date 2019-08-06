0553 313 94 23

Gençler üniversiteye adımlarını yeni GNÇ tarifeleriyle atacak

Turkcell üniversiteye yeni adım atan gençler için GNÇ iletişim paketleri hazırladı- Her gencin ihtiyacına uygun sunulan paketler sayesinde öğrenciler, hem eğitim hayatları boyunca ihtiyaçları olan iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de yakınlarıyla dilediği zaman görüşebilecek

06 Ağustos 2019 Salı 15:40
Gençler üniversiteye adımlarını yeni GNÇ tarifeleriyle atacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell üniversiteye başlayacak gençler için hazırladığı GNÇ paketleri ile gençlerin hem eğitim hayatları boyunca gerekli olan iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı hem de yakınları ile diledikleri zaman görüşebilmelerini hedefliyor.

Turkcell’in gençlere özel içerikler sunduğu GNÇ dünyası, şimdi de üniversiteyi kazanan gençlere özel tarifeler sunuyor. Hazırlanan yeni paketlerde üniversiteye yeni başlayacak gençlerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaçları olacak internetin yanı sıra sosyal yaşamlarına da katkı sağlayacak mesajlaşma, müzik, televizyon, gazete ve dergiler tek paket içesinde kendilerine sunuluyor.

Yeni hat alacak ya da numarasını taşıyacak 26 yaşın altındaki tüm gençler için geçerli olacak yeni GNÇ tariflerinde faturalı ve faturasız olmak üzere farklı seçenekler bulunuyor.

Faturasız olarak sunulan ‘GNÇ Avantaj’, 3GB’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter’da geçerli olmak üzere toplamda 9GB internet sunuyor ve her yöne 750 dakika konuşmayla 34 TL’den alınabiliyor.

Daha fazla internet isteyen ve faturalı paketi tercih edecek öğrenciler için 49 TL’den sunulan ‘GNÇ Fırsat Süper’ tarifesinde ise, 3GB’ı Youtube, Instagram, Facebook ve Twitter’da geçerli olmak üzere toplamda 13GB ve her yöne 1000 dakika konuşma bulunuyor. Ayrıca paketlerde Turkcell uygulamaları BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox’ta geçerli ek 21GB yer alıyor.

59 TL’den satışa çıkarılan ‘GNÇ Fırsat Pro’ tarifesinde ise sosyal medya paketiyle birlikte toplam 19GB internet kullanılabiliyor. Yine bu pakette de Turkcell uygulamalarında geçerli 21 GB ve 1000 dakika konuşma sunuluyor.

- "Gençleri dinledik, içinde bol internetin olduğu paketler oluşturduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, GNÇ ile gençlerin hayatlarının bu yeni döneminde de yanlarında olduklarını bildirdi.

Yiş, "Onların tatlı bir telaş yaşadığı bugünlerde iletişim ihtiyaçlarını ve tercihlerini kolayca yapabilmeleri için birbirinden özel paketler hazırladık. Bu paketleri hazırlarken onların beklentilerini dinleyerek, görüşlerini göz önüne aldık. Bizden tek istedikleri, içinde bol datanın olduğu paketlerdi. Onların bu sesine kulak vererek her öğrencinin ihtiyacını karşılayacak, hem derslerinde hem de dersten kalan zamanlarında kullanabilecekleri, aynı zamanda sosyal medya ve birçok dijital uygulamada geçerli bol internetin olduğu paketler oluşturduk. Bu vesileyle üniversiteyi kazanan tüm gençlerimizle ailelerini kutluyor ve şimdiden başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Tarife alanlar GNÇ uygulamasından da yararlanabilecek

Açıklamada verilen bilgilere göre yeni tarifelerden birini alan gençler GNÇ uygulamasının sunduğu avantajlardan da faydalanabilecek.

Uygulamayı indirerek heyecanlı etkinlikler, sürpriz internet fırsatları, Turkcell Akademi’nin eğitim içerikleri, üniversitelerin ders notları, İngilizce eğitim modülü ve Paycell’le ücretsiz para transferi gibi birçok imkândan faydalanabilecek.

Bunun yanı sıra gençler, Turkcell ile ilgili tüm sorularını kendileri için özel çalışan Gencaver’lere yöneltip destek alabilecek, kalan kullanımlarını, fatura ve kalan bakiye tutarlarını GNÇ üzerinden takip edebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:40
  1. GNÇ
  2. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü Derneği kuruldu
    1. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    2. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    3. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    4. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    5. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    6. ‘İller Tanıtım Sergisi’nde Van..
    7. Menemenspor Galip Güzel'i transfer etti
    8. Gece idrara çıkma sebepleri nelerdir?
    9. Yeni Malatyaspor, Sırbistan'a gitti
    10. Manisalı sporcu üç ayda Türkiye 3.sü..
    11. Dünyanın en ince altını üretildi
    12. Serinlemek için denize giren iki kişi..
    13. Özhan’da kurbanlık satışları başladı
    14. Demirci’deki Eğitim Merkezine inceleme..
    15. Kuşadası’nda gıda güvenliği toplantısı..
    16. Sinop’ta Kurban Bayramı öncesi..
    17. Tomruk çarpan orman işçisi hayatını..
    18. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde..
    19. ‘Hırsızlara ve dolandırıcılara karşı..
    20. Silahlı kişilerce kaçırılan Libyalı..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'