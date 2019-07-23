0553 313 94 23

Gençler topladı, şehit yakınları engellilere hediye etti

Kahramanmaraş Gençlik Merkezi üyesi gençlerin yıl boyu biriktirdikleri mavi kapaklarla alınan 9 tekerlekli sandalye, arkalarına şehitlerin adları yazılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediye edildi

23 Temmuz 2019 Salı 17:06
Gençler topladı, şehit yakınları engellilere hediye etti

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Gençlik Merkezi üyesi gençler, yıl boyu biriktirdikleri mavi kapaklarla aldıkları 9 tekerlekli sandalyeyi, şehitler adına ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üyesi gençler, merkez müdürü Ahmet Asım Demirdöğen öncülüğünde yıl boyunca 900 kilogram mavi kapak topladı.

Kapakları Hacı Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kantin işleten ve mavi kapak çalışmalarıyla engellilere sandalye alan Abdulkadir Zeki Gülmez'e ulaştıran gençler, Gülmez'in girişimleriyle 9 sandalye aldı.

Alınan tekerlekli sandalyelere 9 şehidin ismini yazan gençler, daha sonra sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, gençlik merkezinde düzenlenen dağıtım töreninde, şehitliğin kutsal ve Allah katında oldukça yüce bir mertebe olduğunu söyledi.

Şehitlerin bu vatan için fedakarlıklarıyla çok özel ve kıymetli olduğunu ifade eden Öçal, "Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Abdulkadir Zeki Gülmez bey 4 yılda yaklaşık 9 bin sandalye dağıtımında bulunmuş. Toplumun bütün kesimini birleştirme noktasında da çimento görevi almış. Kendisine özellikle teşekkür ediyoruz. Bu duyarlılığın Kahramanmaraş'ta bütün vatandaşlarımız arasında 'bir tuğla da ben koyayım' şeklinde örnek teşkil etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Abdulkadir Zeki Gülmez de 8 bin 930'uncu sandalyenin ihtiyaç sahiplerine verilmesine katkı sağlamaktan onur duyduğunu söyledi.

Şehit eşi Leyla Yenigül ise şehitlerin unutulmadığının gösterilmesi adına kampanyaya katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Şehit babası Abdurrahman Karlıdere de böylesine anlamlı bir etkinliğe ortak olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Mavi kapak toplayan otizmli Muhammet Kebapçıoğlu ise insanlara yardımcı olmak adına engelliler için mavi kapak topladığını ve toplamaya da devam ettiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:06
  1. Engelli sandalyesi
  2. Kahramanmaraş
  3. Mavi kapak
  4. şehit aileleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taş ocağı işçisi arkadaşları tarafından ölü bulundu
    1. Taş ocağı işçisi arkadaşları..
    2. Bulgaristan Devlet Başkanı F-16..
    3. Panama'da plastik poşet kullanımı..
    4. Sivil polisin hırsızı kovaladığı anlar..
    5. Türkiye Düşüncü Kulübü’nden..
    6. Suudi gazeteciye saldıran..
    7. Dünya liderleri ve diplomatlardan..
    8. Başkan Arslan, 24 Temmuz Gazeteciler..
    9. Türk Edebiyatı Yaz Okulu "Edebiyat ve..
    10. Sosyal medya fenomenine hapis..
    11. Devrekani, Trakya bölgesine Kurbanlık..
    12. Fransız bakanın konut tadilatında..
    13. Başkan Babaoğlu’ndan sporculara moral..
    14. EYOF 2019’da milliler, güreşte 3..
    15. Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca..
    16. Kapalıçarşı'da altın
    17. Polatlı Emniyetinden tarihi eser..
    18. 88. İzmir Enternasyonal fuarının onur..
    19. Adıyaman’da 8 noktada tercih..
    20. Bakan Pekcan’dan gümrük kapısında..
    21. Türk Yıldızları’nı ve Solo Türk’ü..
    22. Başkan Ali Çetinbaş: Basın mensupları,..
    23. Hafif ticari araç takla atarak karşı..
    24. Büyükşehir,üniversite tercihlerinde..
    25. Bakan Kurum, sel bölgesinde
    26. Siirt’te yüzmek için baraja giren 1..
    27. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını..
    28. Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme..
    29. Emniyet Müdürü Aktaş, uygulama..
    30. Ergani’de atıyla gezen genç, baraj..
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi