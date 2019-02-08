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"Gençler, Sudan’ı yıkıma götüreceklerinin farkında değil"

- İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Mustafa ed-Dav, gençlerin Sudan'ı yıkıma götüreceklerinin farkında olmadığını söyledi

08 Şubat 2019 Cuma 22:45
"Gençler, Sudan’ı yıkıma götüreceklerinin farkında değil"

HARTUM (AA) - Sudan'da İktidardaki Ulusal Kongre Partisi’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Mustafa ed-Dav, gösterilere katılan gençlerin Sudan'ı yıkıma götüreceklerinin farkında olmadığını savundu.

Dav, Sudan resmi ajansı SUNA’ya yaptığı açıklamada, "Gençler gösterilerde attıkları 'Düş artık' şeklindeki sloganların Sudan’ı yıkıma götüreceğinin farkında değiller, onlar bu gösterilerin birçok ülkede olduğu gibi Sudanlıları da mültecilere dönüştüreceğini anlayamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Partisinin ekonomik sıkıntıları protesto eden gençlere ihanet etmediğini söyleyen Dav, onları ajanlıkla suçlamadıklarını ifade etti.

- 3 eyalette yönetim karşıtı gösteriler

Sudan’ın başkenti Hartum ve bazı kentlerde Ömer el-Beşir’in istifası talebiyle bugün de gösteriler düzenlendi.

Hükümet karşıtı protestoları organize eden Sudan Meslek Grupları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde bugün devrimci gösteriler gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, başkent Hartum, Umdurman kenti, Hac Yusuf bölgesi ile Kesela eyaletine bağlı Haşmu'l Karye ve Kuzey eyaletine bağlı Sukdan bölgelerinde yönetim karşıtı yürüyüşler gerçekleştirildiği ifade edildi.

Birliğin Facebook hesabında Kesela’ya bağlı Haşmu'l Karye kentinde binlerce göstericinin sokaklara çıktığını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Ayrıca çeşitli sosyal medya hesaplarında Vadnubavi, Beytulmal ve Cebre mahallelerinde düzenlenen gösterilere dair görüntüler yer aldı.

Sudan genelinde dün yoğun şekilde düzenlenen gösterileri polis göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, onlarca eylemciyi gözaltına almıştı.

Sudan Devlet Başkanı Beşir de Ulusal Diyalog Yüksek Komitesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Gösterileri destekleyen medya organları, düşman taraflarca büyük meblağlarla finanse ediliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

Hükümet gösterilerde 30 kişinin öldüğünü açıklarken, Uluslararası Af Örgütü 40, muhalifler ise 50 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürüyor.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ise her fırsatta reform ve iyileştirme sözü verirken, yönetimin ancak seçimlerle değişebileceğini belirtiyor.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 22:45
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