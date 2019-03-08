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Gençler sordu, İsmet Yıldırım cevapladı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de 150 dönümlük arazide kuracakları İstanbul’da olmayan bir ‘Spor Köyü’nü Ümraniyelilerin hizmetine sunacaklarını söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 23:32
Gençler sordu, İsmet Yıldırım cevapladı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’de 150 dönümlük arazide kuracakları İstanbul’da olmayan bir ‘Spor Köyü’nü Ümraniyelilerin hizmetine sunacaklarını söyledi.


Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Cemil Meriç Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Gençler Soruyor Başkan Cevaplıyor’ programına katılarak gençlerin sorularını yanıtladı. Programın bulunduğu salona girerken gençlerin alkışları ve yoğun ilgisi ile karşılaşan Yıldırım, sahnede kendisi için hazırlanan koltuğu da kaldırtarak sandalyeye oturmayı tercih etti.



“Göreve gelir gelmez üç tane millet kıraathanesi yapacağız”


Ümraniye’de gençlerin kullanacağı kıraathanelerin olmadığını hatırlatan Yıldırım, göreve gelir gelmez ilk olarak üç tane millet kıraathanesini hayata geçireceklerini söyledi. Yıldırım,“Bunu mutlaka gençlerimizle birlikte o mekanları paylaşmamız lazım. Biran evvel yapmamız lazım. Gelir gelmez üç tane millet kıraathanesi projesini hayata geçireceğiz. Ümraniye’yi üçe böleceğiz. Üç tane ayrı mekanda ayrı mahallemizde, diğer mahallelere de hitap edecek şekilde, o mekanları en modern şekilde, sizlerin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.



“Akademi Ümraniye ve teknoparkları önemsiyorum”


Avrupa ülkelerinin teknoloji üreterek ekonomik anlamda başarı elde ettiklerini ifade eden Başkan adayı Yıldırım, yeni dönemde projeleri içerisinde yer alan Akademi Ümraniye ve teknopark projelerini önemsediğini söyledi. “Bizim belediyecilik alanındaki yeni vizyonumuzda, bu bütün Türkiye’deki belediyelerimiz için de geçerli olabilir. Sanayi, belediye, üniversite işbirliğini ben önemsiyorum” diyen İsmet Yıldırım, Avrupa ülkeleri ile yarışabilmek ve gençlere iş bulabilmek için bu tür projelerin önemine dikkat çekti.


Yıldırım, “Bizim bunu yapabilmemiz için mutlaka meslek okulları, teknik okullar ve teknik üniversitelere ihtiyacımız var. Onun için de bizim bunu hazırlayacak fiziki şartlarımız olması lazım. Onun için bu teknoparklar, Akademi Ümraniye çok önemli. Bir bölgemizde bunun alt yapı çalışmalarını, kafamızdaki düşüncelerimizi yaparak, Ümraniyeli gençlerimizi orada istihdam edecek, yeni projelerimiz, buna sanayi ile birlikte buna ihtiyaç var” şeklinde konuştu.



“İstanbul’da olmayan bir Spor Köyü’nü hizmete sunacağız”


Gençlerin sporla ilgili sorular yöneltmesi üzerine Yıldırım, “Spor gençler için önemli. Biz her mahallede mutlaka bir basket yeri bulsak onu yapacağız inşallah. Çünkü gençlerin kendilerini sporla da dinamik hale getirmesi lazım. Ayrıca büyük bir ‘Spor Köyü’ kuruyoruz. Hekimbaşı tarafında. 150 dönüm bir arazi üzerine bunu yapacağız. Burada Ümraniyespor’umuzun alt yapısı için 350 kişilik 8-18 yaş grubunda bir spor akademisi yapacağız orada. Onun dışında basketbol, tenis, voleybol, ata sporları, atletizm pisti gibi, bu ve buna benzer en az 20 farklı spor dalında hizmet verecek. O spor köyünde hem eğlence olacak, hem alışveriş olacak, hem dinlenme, hem kafeler olacak, hem de sporunu aktivite olarak yapmış olacaklar. İstanbul’da olmayan bir ‘Spor Köyü’nü burada kurmuş olacağız. Hep beraber bütün Ümraniyelilerin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 23:32
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