Gençler Osmanlıca Öğreniyor

Hacılar Belediyesi’nce günümüzde Osmanlıca eserlerin okunup anlaşılabilmesi için Osmanlıca kursu düzenlendi.

Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkez’inde düzenlenen ve Osmanlıcanın A1 seviyesinde okunup yazılabilmesinin amaçlandığı kursta, genç grubunda 30,yetişkin grubunda ise 14 kursiyer eğitim görüyor.

Belediye olarak kültür, sanat ve eğitime destek verdiklerini söyleyen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, arşivlerde birçok Osmanlıca eserin bulunduğunu ancak bu eserleri okuyacak insanın olmadığını bundan dolayı Osmanlıcanın gençlere öğretilmesinin önemli olduğunu söyledi. Başkan Özdoğan, “Kültür Merkezimizde bugüne kadar okuma yazma, yabancı dil, sınavlara hazırlık gibi birçok eğitim programı düzenledik. Gençlerimizin geçmişini öğrenmesi noktasında Osmanlıca kurslarının öneminin bilincindeyiz. Öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımız, vatandaşlarımızdan aldığımız talepler doğrultusunda devam edecektir.” diye konuştu.

Genç grubunda Salı ve Perşembe günleri, yetişkin grubunda ise Çarşamba günleri düzenlenen ve 2 ay devam edecek eğitimler sonucu kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verilecek.