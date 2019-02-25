Gençler ormanlık alanda çevre temizliği yaptı
Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından Karadağ Kent Ormanı Türmüz Bölgesinde çevre temizliği yaptı.25 Şubat 2019 Pazartesi 14:38
Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu tarafından Karadağ Kent Ormanı Türmüz Bölgesinde çevre temizliği yaptı.
Adıyaman Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu üyelerinin çevre temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirdikleri etkinlikte, yaklaşık 1 ton kadar atık toplandı.
Türmüz Bölgesinde 25 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliğinde plastikten şişeye kadar yaklaşık 1 tonluk atık toplandı.
Topluluk Yöneticisi Burak Yetiş, ilerleyen tarihlerde aynı etkinliğin tekrarlanacağını belirterek plastik poşetlere uygulanan 25 Kuruşluk ekstra ücret uygulamasının cam şişelere de uygulanmasını veya cam şişelere 5 Kuruş bile olsa depozito uygulanması gerektiğini söyledi.
Yetiş, etkinliğe desteğinden dolayı Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü’ye ve Adıyaman Belediyesine destek ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
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