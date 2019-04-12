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Gençler okulu rengarenk boyadı

Adıyaman’da gençler Malazgirt Anaokulu’nu farklı renklere boyayarak rengarenk yaptı.

12 Nisan 2019 Cuma 17:31
Gençler okulu rengarenk boyadı

Adıyaman’da gençler Malazgirt Anaokulu’nu farklı renklere boyayarak rengarenk yaptı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresinebağlı olan Adıyaman Gençlik ve Kültür Evi gönüllüleri Genç Bank Projesi kapsamında okul oyun alanı,düzenleme ve canlandırıcı etkinliği yapıldı. Etkinlik kapsamın da Malazgirt Anaokulu’nun 150 çocuğu ile şarkı eşliğinde oynandı. Okul duvarları ve okul alanları boyandı. Bu etkinliğe 35 gönüllü genç katıldı.


Malazgirt Anaokulu Müdürü Mikail Çelik, bu etkinliği düzenleyen Gençlik ve Kültür Evi gönüllülerine teşekkür ederek, “15 marttan beri okul öncesi şenlikleri devam ediyor. Bu anlamda gençlik ve kültür evi gönüllülerini misafir ettik. Etkinliğimizde çocuklarımız çok eğlenceli bir vakit geçirdi. Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer’e ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer ise konuşmasında, “Malazgirt Anaokulumuzda 35-40 civarında gönüllü gençlerimizle beraber burada ki 4-6 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik bir etkinlik yapıyoruz. Bu etkinlik kapsamında gençlerle beraber çocuklarımızla aidiyetlik duygularını daha çok geliştirmelerini amaçlıyoruz. Bir taraftan da onları eğlendirmek istiyoruz. Hem gençlerimizin sosyal sorumluluk bilincini gelişmesi, çevresinden sorumlu bireyler haline gelmesini istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 17:31
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