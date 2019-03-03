0553 313 94 23

Gençler Melikoğlu’nu bağrına bastı

Piraziz seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla karşılanan Melikoğlu’na gençler yoğun ilgi gösterdi.

03 Mart 2019 Pazar 11:34
Gençler Melikoğlu’nu bağrına bastı

Piraziz seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla karşılanan Melikoğlu’na gençler yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan salonda, gençler Melikoğlu’nu bağrına bastı.


Giresun’un Piraziz ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu düzenlenen gençlik dayanışma etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.


Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, gençlerin geleceğimiz olduğunu söyleyen Uğur Melikoğlu, ”bizler Piraziz için,hizmet için,sizler için bu kutlu yola çıktık. Sizlerin sorunlarının farkındayız. Size söz veriyorum ki 1 Nisan sabahı AK Belediyeciliği Piraziz’imize getirdikten sonra tüm sorunlarınızın üstesinden geleceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz ilçemizi. İşsiz tek bir gencimiz kalmayacak, ilçemizi turizm ve eğitim şehri haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemi biliyorsunuz, bizim yarınlarımız olan gençlerimizin değerinin farkındayız. Bu farkındalıkla birlikte belediye meclisi 3.sıra adayımızı sizler arasından Ömer Çakır kardeşimizi çıkararak gösterdik. Biz tekil değil çoğul düşünen ve gönül belediyeciliği düsturuyla gönüller kazanmaya geliyoruz, şeffaf yönetim anlayışıyla ilçemize yep yeni bir çehre kazandırmak için çabalıyoruz. Sizlerden ricam, bu kadar çok çalışmak isteyen beni ve ekibimi yorun. Sizlerin azmi,çalışkanlığı, bizlerin ise tecrübesiyle Piraziz’imizi daha yaşanılır bir hale getirelim, Allah hepinizden razı olsun, iyi ki vardınız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon dolarlık yardım
    1. Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon..
    2. Jandarma aranan şahıslar için uygulama..
    3. ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti..
    4. "Tüm projelerimizi halkımızın..
    5. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    6. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    7. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    8. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    9. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    10. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    11. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    12. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    13. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    14. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    15. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    16. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    17. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    18. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    19. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    21. Mısır’da dokuz çiçek
    22. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    23. İran sınırında buz pateni keyfi
    24. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    25. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    26. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    27. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    28. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    29. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    30. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir