Piraziz seninle gurur duyuyor tezahüratlarıyla karşılanan Melikoğlu’na gençler yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan salonda, gençler Melikoğlu’nu bağrına bastı.

Giresun’un Piraziz ilçesinde, AK Parti Belediye Başkan adayı Uğur Melikoğlu düzenlenen gençlik dayanışma etkinliğinde gençlerle bir araya geldi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, gençlerin geleceğimiz olduğunu söyleyen Uğur Melikoğlu, ”bizler Piraziz için,hizmet için,sizler için bu kutlu yola çıktık. Sizlerin sorunlarının farkındayız. Size söz veriyorum ki 1 Nisan sabahı AK Belediyeciliği Piraziz’imize getirdikten sonra tüm sorunlarınızın üstesinden geleceğiz. Hep birlikte yöneteceğiz ilçemizi. İşsiz tek bir gencimiz kalmayacak, ilçemizi turizm ve eğitim şehri haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği önemi biliyorsunuz, bizim yarınlarımız olan gençlerimizin değerinin farkındayız. Bu farkındalıkla birlikte belediye meclisi 3.sıra adayımızı sizler arasından Ömer Çakır kardeşimizi çıkararak gösterdik. Biz tekil değil çoğul düşünen ve gönül belediyeciliği düsturuyla gönüller kazanmaya geliyoruz, şeffaf yönetim anlayışıyla ilçemize yep yeni bir çehre kazandırmak için çabalıyoruz. Sizlerden ricam, bu kadar çok çalışmak isteyen beni ve ekibimi yorun. Sizlerin azmi,çalışkanlığı, bizlerin ise tecrübesiyle Piraziz’imizi daha yaşanılır bir hale getirelim, Allah hepinizden razı olsun, iyi ki vardınız” dedi.