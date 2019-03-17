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Gençler Mehmet Akif Ersoy’u andı

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan ‘İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’ yoğun ilgiyle takip edildi.

17 Mart 2019 Pazar 11:00
Gençler Mehmet Akif Ersoy’u andı

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan ‘İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’ yoğun ilgiyle takip edildi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da gençleri yalnız bırakmadı ve programı dikkatle takip etti.


Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesinde eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon gösteriminin ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine yönelik şiirler okundu. Mehmet Akif Ersoy’u konu alan sunumun ardından program son buldu. Programa, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da katıldı. Program sonrası açıklamada bulunan katılımcılar, etkinliği çok beğendiklerini ifade ettiler.


"Esas olan bu kubbede hoş bir seda bırakabilmektir"


Programda öğrencilere hitaben konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle Asım’ın nesliyle bir arada olmaktan duyduğum gururu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Geleceğin teminatı olan siz gençlerimize destek olan eğitmenlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Dünya, gençten gence. Esas olan bu kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Önemli olan yaşadığımız dilimini güzel işlerle doldurup, yarın sonsuzluğa giderken elimiz dolu gidebilmektir. Bu hayatta akademik olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnsan olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kul kaderini görür ama kulun da çalışması gerekiyor. Çalışmadan, emek vermeden bir şey olmuyor. Sizler günün gereği olarak gerekli çalışmaları yapıyorsunuz. Diğer taraftan sosyal, kültürel etkinliklerde bulunuyorsunuz. Ama her şeyin ötesinde iyi insanlar olmak için özel eğitimler alıyorsunuz. İşte işin burası çok önemlidir. İyi insan olmak adına hepimizin sorumlulukları var. hepimizin iyi insan olma zorunluluğumuz var" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:00
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