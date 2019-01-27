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Gençler kumar bataklığında!

Son yıllarda giderek yaygınlaşarak her köşe başına sıçrayan ‘iddia’, ‘bahis’ ve şans oyunları gençlerimizi kumar bataklığının içine çekiyor. MÜSİAD’ın araştırmasına göre; iddia adı altında kumar oynayanların yüzde 56’sı 18-27 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor.

27 Ocak 2019 Pazar 11:08
Gençler kumar bataklığında!

Sporun ‘iddia’ olduğu yaygarasını diline dolayanlar Türkiye’nin geleceği olan gençlerimizi kumar girdabına çekiyor. MÜSİAD’ın hazırladığı “Kumar ve Türevleri Raporu’nda” şok gerçek istatistiksel veriler eşliğinde gözler önüne serildi. Raporda iddaa oynayanların yüzde 56’sını, 18-27 yaş arasındaki gençlerden oluştuğu belirtilirken, bu skalanın yüzde 28’inin öğrenci olduğu, yüzde 10.7’sinin ise işsiz gençlerden meydana geldiği kaydedildi. Raporda, iddaa oynayan gençlerin ‘belki kazanırım umuduyla’ paralarını kumara yatırdığına vurgu yapılırken, harçlıkları yetmeyen öğrencilerin başka yollardan para temin ederek kumara para kaptırdıkları belirtildi. Gençlerin kumara arkadaş çevresiyle bulaştığına dikkat çekilen raporda, iddaa bayilerinin kolay ulaşılabilir olmasının da tehlike meydana getirdiğine işaret edildi. 

Hayatlar kararıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her alanda çağ atlayan Türkiye’yi tökezletmek isteyen kirli eller, gençlerimizi kumar bataklığına itiyor. Birçok gencin ilgiyle merak ettiği spor müsabakalarından ‘iddaa’ adı altında kumar bahisleri düzenleyenler, gençlerimiz üzerinden devasa paralar kazanıyor. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) hazırladığı Kumar ve Türevleri Raporu’nda, masummuş gibi lanse edilen iddaa illetinin gençlerimizi nasıl ifsad ettiği örnekleriyle kamuoyuna açıklandı. Ülkemizde iddaa oynayanların yüzde 56.6’sını 18-27 yaş arasındaki gençlerin oynadığına dikkat çekilen raporda, kumar oynayan gençlerin yüzde 28’inin öğrencilerden müteşekkil olduğu vurgulanıyor.

Bağımlılık yapıyor

Gençlerin büyük çoğunluğunun ‘belki kazanırım umuduyla’ parasını kumara yatırdığına işaret edilen raporda, iddia oynamaya parası yetmeyen öğrencilerin farklı yollardan para teminine giriştiği de kaydediliyor. Kumar oynayanların yüzde 10.7’sinin işsiz gençlerden meydana geldiği vurgulanan raporda, iddaa kuponlarından medet umanların yaş ortalamasının 27 olduğu belirtiliyor. Raporda, iddaanın bağımlılık meydana getirdiğine de dikkat çekilirken, “İddaa oyunları her kötü alışkanlık gibi sonradan öğrenilmekte ve bağımlılığa yol açmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Arkadaş çevresi etken

Raporda, iddaa bağımlılarının yakın arkadaş çevresiyle kumar illetine bulaştığı belirtilirken, “Reklam yasaklarına rağmen iddaa oynama mekanlarının kolay ulaşılabilir ve görülebilir olmasının yanında görüntülü ve yazılı medyada örtülü reklamlarının yapılması da yaygınlaşmasına büyük etki yapmaktadır” ifadeleri dikkat çekti. Raporda ayrıca, iddaanın “Patolojik olarak klinik vakası en sık görülen kumar çeşidi” olduğuna da vurgu yapıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:08
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