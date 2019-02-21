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Gençler katılımcılığı ulusal model haline getirdi

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer İnovasyon Merkezi ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde ’Gençler Katılıyor, Kentler Gelişiyor’ eğitim ve çalıştayı düzenlendi.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
Gençler katılımcılığı ulusal model haline getirdi

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Nilüfer İnovasyon Merkezi ve Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi işbirliğinde ’Gençler Katılıyor, Kentler Gelişiyor’ eğitim ve çalıştayı düzenlendi. 15 şehirden katılımın sağlandığı çalıştayda, katılım ve stratejik planlama konularında ulusal bir model geliştirildi.


Geçen yıl yerel ölçekte düzenlenen proje bu yıl 15 şehirden katılım ile ulusal boyuta taşındı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Kosneyi Gençlik Meclisi’nin öncülüğünde gerçekleştirilen ’Gençler Katılıyor, Kentler Gelişiyor’ eğitim ve çalıştayında İstanbul Pendik Belediyesi, Ankara Yenimahalle Belediyesi, Ankara Yenimahalle Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Sivas Belediyesi, Sivas Gençlik Meclisi, Mardin Artuklu Belediyesi Gençlik Meclisi, Rize Belediyesi, Balıkesir Ayvalık Belediyesi,Balıkesir Ayvalık Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Mersin Toroslar Belediyesi, Gaziantep Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Kırşehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Erzincan Gençlik Meclisi, Van İpekyolu Belediyesi Gençlik Meclisi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Gençlik Meclisi yer aldı. Belediyelerin hazırladığı stratejik planlara gençlerin de bakış açısını kazandırmayı hedefleyen ’Geleceğe Katılın Projesi’ dört gün sürdü. Eğitimlerde ençlerin stratejik planlama süreçlerinde bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve süreçlere dahil edilmesi amacıyla faaliyetler yer aldı. Projenin son gününde oluşturulan ulusal model kapsamında gençler stratejik planlama sürecinin bir parçası haline getirildi.


Geçen yıl Nilüfer ölçeğinde düzenlenen, bu yıl Ulasal düzeye taşınan ’Geleceğe Katılın Projesi’ne önümüzdeki yıl yurtdışından belediyelerin ve gençliğin katılımının sağlanması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:15
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