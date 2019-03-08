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Gençler, kadınlar için tramvayda şarkı söyledi

Samsun’da Tekkeköy Gençlik Merkezi Müzik Kulübü öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Gençler Sizin İçin Söylüyor” etkinliği kapsamında tramvayda yolculuk eden kadınlar için şarkı söyleyip, karanfil dağıttı.

08 Mart 2019 Cuma 12:23
Gençler, kadınlar için tramvayda şarkı söyledi

Samsun’da Tekkeköy Gençlik Merkezi Müzik Kulübü öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “Gençler Sizin İçin Söylüyor” etkinliği kapsamında tramvayda yolculuk eden kadınlar için şarkı söyleyip, karanfil dağıttı.


8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Tekkeköy Gençlik Merkezi Müzik Kulübü öğrencileri tarafından "Gençler Sizin İçin Söylüyor" etkinliği düzenlendi. Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu önünde bulunan Tekkeköy İstasyonu’ndan başlayan etkinlik, Üniversite İstasyonuna kadar devam etti. Tekkeköy Gençlik Merkezi Müzik Kulübü öğrencileri tarafından her durakta binen bayanlar için şarkı söylenip, çiçek dağıtıldı.


Öğrencilerin etkinliğine Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tekkeköy AK Parti Belediye Başkan adayı Hasan Togar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da destek verdi.


Kadınların 1 gün değil her gün önemsenmesi gerektiğinin altını çizen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Böyle anlamlı bir etkinlik düzenleyen Tekkeköy Gençlik Merkezi öğrencilerine şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kadınlar için bir farkındalık oluşturabiliriz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tramvayda yolculuk yapan kadınların gününü kutlamak için bir aradayız. Böyle anlamlı bir günde dünyanın üzerine kurulduğu kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah nice günleri birlikte kutlarız" dedi.


Kadınları özel hissettirmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Kadınlar bizim her şeyimiz. Dinimiz de ’cennet anaların ayağının altındadır’ buyuruyor. O yüzden kadını bir gün değil önemsemeliyiz. Bu vesileyle tramvayda bir etkinlik düzenleyerek kadınlarımızın özel hissetmesini istedik. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.


Tramvayda yolculuk eden kadınlar ve diğer vatandaşlar da etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:23
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