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Gençler istedi, Binali Yıldırım söz verdi

Dünyanın en büyük dilekçe ve talep platformu Change.

19 Mart 2019 Salı 15:56
Gençler istedi, Binali Yıldırım söz verdi

Dünyanın en büyük dilekçe ve talep platformu Change.org’da İstanbul’da toplu taşımayla ulaşımın 24 saat kesintisiz olması için bir imza kampanyası başlatıldı. Özellikle gençlerin destek verdiği kampanyada gece saatlerinde yaşanan ulaşım probleminin aşılması için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından taahhüt vermeleri istendi. Dilekçeye imza koyanların sayısı sosyal medyada düzenlenen kampanyalarla her geçen gün arttı ve kısa sürede 30 bini aştı.


Talep metninde şu ifadeler yer aldı:


“İstanbul 24 saat ulaşımı hak ediyor


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının, bu büyük metropolde 24 saat ulaşım olması için planlarını açıklamasını ve bu konuda bir söz vermelerini talep ediyorum.


İstanbul nüfusu hızla artmakta ve gelişmekte. Bu süreçte şehirdeki ulaşım kullanımı da aynı orantıda artmaktadır. Dünyanın en büyük metropol şehirlerinden biri olan İstanbul’da ulaşımın 24 saat olarak hizmet vermemesi büyük bir eksiklik olmakla beraber kent sakinleri için bir sorun haline gelmiştir. Bu konuda belediye başkanı adaylarının, halkın talebine kulak vererek bir söz vermesini talep ediyorum.”


AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım çağrıya kulak verdi. İstanbul’da ‘Kesintisiz ulaşım’ vizyonu kapsamında belediye başkanlığında İstanbul’da toplu taşıma araçlarıyla 24 saat ulaşımın hayata geçeceğini açıkladı. Metronun çalışmadığı saatlerde metronom araçlar belli merkezlerde tüm gece hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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