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Gençler, ilkokul çocuklarını sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya Gençlik Merkezi Medya Kulübü ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Genç Tıbbiyeliler Topluluğu tarafından yürütülen ’Köy Okulları’ projesi kapsamında ilkokul öğrencileri sevindirildi.

12 Mart 2019 Salı 17:00
Gençler, ilkokul çocuklarını sevindirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya Gençlik Merkezi Medya Kulübü ve Selçuk Üniversitesi (SÜ) Genç Tıbbiyeliler Topluluğu tarafından yürütülen ’Köy Okulları’ projesi kapsamında ilkokul öğrencileri sevindirildi.

 

Proje kapsamında Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi İlkokulu ziyaret edildi. Ziyarette öğrencilere çeşitli hediyeler, kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar verildi. Proje ile ilgili bilgi veren Medya Kulübü ve SÜ Genç Tıbbiyeler Topluluğu mensupları, "Çeşitli hediyelerin armağan edildiği etkinlikte öğrencilerle oyunlar oynanıp unutamayacakları bir gün geçirmelerini istedik. Bundan sonra da minik yüreklere dokunmaya, yüzler de tebbesüm olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:00
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