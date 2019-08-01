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Gençler hobi bahçesinde toprakla buluşup üretim yapıyor

Giresun’un Görele Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik faaliyetlerin devam ediyor.

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:18
Gençler hobi bahçesinde toprakla buluşup üretim yapıyor

Giresun’un Görele Gençlik Merkezi’nde gençlere yönelik faaliyetlerin devam ediyor. Bugüne kadar gençlere çeşitli etkinliklerle hizmet veren Görele Gençlik Merkezi son olarak mini hobi bahçesi oluşturdu.


Gençlik Merkezi binasının yanında oluşturulan hobi bahçesine çeşitli sebzeleri kendi elleriyle yetiştiren gençler, toprakla buluşup, kendi yetiştirdikleri ürünleri hasat etmenin mutluluğunu yaşıyorlar.


Görele Gençlik Merkezinde faaliyetlerin devam ettiğini ve tüm faaliyetlerin ücretsiz olduğunu belirten Görele Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Özarslan, “Görele Gençlik Merkezimizdeki çeşitli atölye faaliyetlerine katılan genç kardeşlerimizin oluşturduğu mini hobi bahçesi ürünlerini vermeye başladı. Gençlik Merkezlerinde gençler üretiyor, eğleniyor, toprağa dokunuyor. Toprakla iç içe olmak istiyoruz soncunda da böyle bir çalışma yaptık gençler kendileri tarlada ektikleri ürünleri yetiştiriyorlar üretim yapan bir gençlik oluşuyor. Gençlik merkezi politikası olarak gençlerin üretim yapmasını istiyoruz 12 yaş ve üstü gençleri Görele Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:18
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