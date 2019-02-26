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Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için video çekti

AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyesi 200 genç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum günü için video hazırladı- Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun da yer aldığı videoda, gençler müzik eşliğinde hep bir ağızdan "Hayırlı uzun ömürler reis" diye seslendi

26 Şubat 2019 Salı 12:22
Gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için video çekti

AFYONKARAHİSAR (AA) - AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyesi 200 genç, Milletvekili Veysel Eroğlu'nun da katılımıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 65. doğum gününü hazırladıkları video ile kutladı.

AK Parti İl Teşkilatı üyesi yaklaşık 200 genç ile Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Kocatepe Spor Kompleksi'nde, 26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için bir araya geldi.

Videoda gençler, önce kalp daha sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin baş harfleri "RTE" şeklinde koreografi oluşturdu.

Milletvekili Eroğlu, videonun başında, "Sayın Cumhurbaşkanım doğum gününüz kutlu olsun" dedi. Hemen arkasında bulunan 200 genç de müzik eşliğinde hep bir ağızdan "Hayırlı uzun ömürler Reis" diye seslendi.

Erdoğan'ın fotoğraflarının da kullanıldığı videonun sonunda ise "Seni çok seviyoruz Reis" ile "Sağlıklı mutlu yıllar" yazısına yer verildi.

AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kollarının sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.



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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:22
  1. AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodğan

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