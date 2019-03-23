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"Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını geleceğe dair projelerini önemsiyoruz. 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ettik"

23 Mart 2019 Cumartesi 15:55
"Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz"


MUĞLA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını geleceğe dair projelerini önemsiyoruz. 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde gençlerle buluştu.

Her gittikleri ilde gençlerle mutlaka bir araya geldiklerini belirten Kasapoğlu, "Gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Gençlerimizi önemsiyoruz, gençlerimizin düşüncelerini, sorunlarını geleceğe dair projelerini önemsiyoruz. 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. O kapsamda onun tanıtımını yaptık. Yaklaşık 4,5 milyon gencimizi, bu yıl enerjik bir şekilde turizmden kültüre kadar pek çok alanda değerlendireceğiz." diye konuştu.

Gençlere tecrübe kazandıracaklarını vurgulayan Kasapoğlu, gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılarak bu ruhun daha kurumsal bir şekilde ortaya çıkacağına, gönüllülük faaliyetlerinin pek çok ülkeye model olacağına inandığını dile getirdi.

Kasapoğlu, gençleri bu yıl yapılacak gönüllülük faaliyetlerini yakından takip etmeye davet etti.

Toplumun spor yapma alışkanlığının arzu edilen seviyede olmadığını anlatan Kasapoğlu, yeni kazandırılan tesislerle bu seviyeyi yukarılara taşımak için çaba gösterdiklerini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yenmesiyle ilgili, "Milli takımımızın maçını hep birlikte izledik. Bizi mutlu eden bir sonuç aldık. Yeni hocamız ile daha genç takımımızla hem Avrupa Şampiyonası'na katılacağız, hem de çok daha başarılı olacağız. Güzel bir başlangıç yaptık. Oyuncularımızı, hocamızı ve teknik ekibimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlerin sorularını da yanıtlayan Kasapoğlu, en büyük yatırımın geleceğin teminatı gençlere yapıldığını aktardı.

Daha sonra gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, Kötekli Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kafelerde oturanlarla selamlaşan Kasapoğlu, bir süre sohbet etti.

Üniversite öğrencilerinin bulunduğu kafeleri gezerek masalarda öğrencilerle sohbet eden Kasapoğlu, öğrencilerin çay teklifini kendisi ısmarlamak şartıyla kabul etti.

Burada da kafede bulunanlarla sohbet eden Kasapoğlu, öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Bir öğrencinin Muğla'da en büyük sorunun yüksek kira fiyatları olduğunu, daha çok yurt yapılmasını istemesi üzerine Kasapoğlu, "2002 yılında yurtlarda 160 bin yatak varken bugün bu sayıyı 700 bine çıkardık. Gençlerimiz yurtlarda çok iyi imkanlarda kalıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde bu sayı daha da artacak." şeklinde konuştu.

Ziyaretler sırasında apartmanlardaki pencerelerden kendisini alkışlayarak evlerine çay içmeye davet eden üniversite öğrencilerine Kasapoğlu, "Gençler size sözüm olsun. Marmaris'e yetişmek zorundayım. Size kitap gönderiyorum bol bol okuyun." yanıtını verdi.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Cumhur İttifakı AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır, Menteşe Belediye Başkan Adayı Gültekin Akça, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile vatandaşlar katıldı.


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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:55
  1. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  2. Kötekli
  3. Menteşe
  4. Muğla

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