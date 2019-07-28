Gençler bilgisayar kursu ile çağa ayak uyduruyor

Haliliye Belediyesi tarafından gençlerin geleceğe hazırlamak ve teknolojiye ayak uydurmalarını sağlamak amacıyla açılan bilgisayar kursu, yoğun ilgi görüyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü kursu, gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Eğitmenliğini Şükran Bahar Kırkağaç’ın yaptığı 163 saatlik kursta, ofis yazılımları, işletim sistemleri, bilgisayar donanımlar, internet ve e-posta yönetimi ile hızlı klavye kullanımı konusunda ayrıntılar anlatılıyor.5 hafta süren kursun sonunda yapılan dönem sonu sınavında başarılı olan gençlere, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü Sertifikası veriliyor. Kursa katılan gençler, hem bilgisayarı teknik olarak kullanmayı öğreniyor hem de mesleki eğitim almış oluyor.

Açılan kurstan memnun olduklarını ifade eden kursiyerler, “Burada bilgisayar ile ilgili Excel ve World gibi birçok programı öğreniyoruz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a bize sunduğu imkanlardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilgisayar İşletmenliği ve Operatörlüğü kursuna kayıtların devam ettiği, kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Haliliye Belediyesi Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezine başvurmaları gerektiği bildirildi.