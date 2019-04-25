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Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüyor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" başladı- Yürüyüşe binlerce Türk öğrencinin yanı sıra üniversite eğitimi için Türkiye'de bulunan yabancı öğrenciler ve Avustralya'dan gelen 45 kişilik grup da katıldı- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu:- "Gençlerimizle omuz omuza o günleri o anları hatırlayıp hep birlikte yürümek benim için de çok ayrı bir heyecan"

25 Nisan 2019 Perşembe 07:31
Gençler atalarının izinde Conkbayırı'na yürüyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" başladı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere "yarma çorbası" ikram etti.

İkram sırasında gazetecilere açıklama yapan Kasapoğlu, gençlerin her yıl burada kamp yaptığını belirterek, önemli bir programı yaşadıklarını söyledi.

Kasapoğlu, gençlerin heyecanını gördüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biraz sonra da namazımızı kılıp hep birlikte yürüyüşe başlayacağız. Gerçekten gençlerimizle omuz omuza o günleri, o anları hatırlayıp hep birlikte yürümek benim için de çok ayrı bir heyecan. Ben de çok heyecanlıyım."

Yürüyüşe katılan öğrencilerden Süleyman Furkan Özcan, şehitleri anmak için geldiğini belirterek, "Şehitlerimiz bundan 104 yıl önce burada savaştı. Bu vatanı bize hediye etti. Yürüyüşe katılarak Çanakkale ruhunu daha iyi hissedeceğim." dedi.

Hitit Üniversitesi öğrencisi Rabia Karagülle, 57. Alay'ın Türk milleti için önemli olduğunu dile getirerek, "57. Alay'ın yaşadığı duyguları hissetmek için buradayız. Dedelerimizin savaştığı bu topraklarda güzel anılar yaşıyoruz. Çok duygulandık. Tüm Türk halkını buraya davet ediyorum." diye konuştu.

İzmir'den gelen Büşra Yüksel de yürüyüşe katıldığı için çok mutlu olduğunu anlatarak, "104 yıl önceki savaş bizim bugünlere gelmemize vesile oldu. Gelecek yıllarda buraya ailemle gelmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

- Yürüyüş sabah namazıyla başladı

Çorba ikramından sonra, çifte sela ve ezan okundu. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile binlerce genç, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti.

Etkinliğe Türk öğrencilerin yanı sıra, üniversite eğitimi için Türkiye'de bulunan yabancı öğrenciler, Avustralya'dan gelen 45 kişilik grup ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nden öğrencilerin de aralarında bulunduğu 8 bin kişi katıldı.

Kocadere Köyü Kamp Alanı'ndan başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erecek.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, diğer askeri ve protokol üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 07:31
  1. ''57. Alay'a Vefa Yürüyüşü''
  2. Çanakkale
  3. Gençlik ve Spor Bakanlığı

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